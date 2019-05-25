Собор преподобных Киевских жен: как святые и подвижницы оберегают столицу Украины

Икона эта относительно новая и повествует о святых киевских женах XVIII—XIX вв

Впервые икону "Собор преподобных Киевских жен" мы увидели во Введенском монастыре. Его наместник — выходец из Киево-Печерской лавры владыка Дамиан — приложил множество сил в поисках архивных данных о святых, чьи мощи были обретены только в конце ХХ века и причислены к лику святых. Так что икона эта относительно новая и повествует о святых киевских женах XVIII—XIX вв. Как пояснил владыка Дамиан, в верхней части иконы Божией Матери с Младенцем предстоят слева святые жены первых веков христианства, справа — подвижницы первых столетий христианской Руси. Это своеобразная духовная родословная русской женской святости.

Понятия

"Хранительницы Киева — понятие условное, — добавляет отец Дамиан, блюститель Дальних пещер Лавры. — За всю историю христианства в Киеве было явлено множество святых, например, прп. Антоний и прп. Феодосий Печерские, равноапостольная княгиня Ольга и другие. Здесь находятся мощи великомученицы Варвары, жизнь которой прошла в Никомидии, в Малой Азии. Но ее мощи были переданы в свое время в Киев. Все они являются нашими ходатаями перед Господом. Для каждого человека, который старается жить по законам Божьим, эти святые будут заступниками вне зависимости от его местоположения".

Мнение, что женщине сложнее достичь святости, монахи считают ошибочным.

"Достижение святости не обусловлено тем, женщина ты или мужчина, — поясняет отец Дамиан. — Оно обусловлено поврежденностью человеческой природы первородным грехом, и она – общая для обоих полов. Чтобы стяжать святость, от человека необходимы аскетические усилия, борьба со своими страстями и греховными устремлениями. Греху же подвержены одинаково женщины и мужчины. Нет "специфических" женских грехов или мужских. Да и способы борьбы с грехами одинаковы: вы либо трудитесь над собой, либо нет. Потому достичь святости может каждый".

Елена: Флоровская святая

О ней говорят не иначе, как о святой Елене, хранительнице Киева, почивающей в гробе святителя Тихона Задонского.

Тихон Задонский, несмотря на свой высокий сан, носил простую одежду, ел простую пищу, а перед смертью заказал себе простой гроб, который стоял в его келье и служил кроватью. Через 40 дней после кончины праведника братия стала раздавать бедному люду имущество почившего, инокиня Елена попросила гроб святителя, над которым всегда скорбела и плакала. Святая была дочерью генерала Бахтеева, и звали ее Катей. В 18 лет она тайно ушла в Воронежский монастырь. Отец долго разыскивал беглянку, а когда нашел, поначалу требовал "отпустить его дочь". Но в конце концов смягчился и благословил.

Елена Киевская

Во Флоровском монастыре святая Елена оказалась после череды гонений. Игуменья Воронежской обители впала в недуг зависти — ведь прихожане посещали инокиню Елену чаще и больше, чем ее. Игуменья слала письма в епархию с требованием лишить ее монашества. Но верующему все способствует ко благу. Во сне Елене явился святитель Тихон Задонский и сказал: "За твою потерю вознагражу утешением, которого не ожидаешь".

Промысл Божий приводит ее в Киев. Поначалу она снимает комнату на краю города и ежедневно посещает Киево-Печерскую лавру. Старцы Лавры вскоре посоветовали ей поселиться во Флоровском монастыре. На деньги отца Елена покупает неожиданно освободившуюся келью во Флоровском. Духовный авторитет инокини был настолько велик, что к ней приезжали паломники из разных уголков страны. По ее молитвам происходило множество чудес.

Могила святой Елены была местом паломничества и исцеления более 150 лет! В момент обретения ее нетленных мощей, по словам очевидцев, из гроба выпорхнула белая бабочка и долго летала над раскрытой могилой. В 2009 году Елена Бахтеева была причислена к лику местночтимых святых.

Флоровский. Сюда Елену благословили прийти лаврские старцы

Анастасия: из дворца в келью

История этой святой — пример того, как пережить измену. Преподобная Анастасия, в миру великая княгиня Александра, в 18 лет приняла православие и вступила в брак с князем Николаем Романовым. Князь оказался страстным любителем балета, открыто сожительствовал с балериной, которая родила ему пятерых детей. Свою законную жену он незаслуженно обвинил в "связи" с ее духовником и выслал из страны под предлогом лечения позвоночника. Недуг парализовал княгине ноги. Через полтора года ей позволили вернуться домой, но вместо Петербурга она едет в Киев. Покупает на Лукьяновке усадьбу и в конце XIX века основывает там Свято-Покровский женский монастырь, а при нем — бесплатную лечебницу для неимущих.

Анастасия Киевская

Больница принимала до 500 больных в день, а по размерам и оснащенности не имела равных во всей империи. Первые рентгеновские снимки сделаны именно в Покровском, через год после их открытия Рентгеном! Сама княгиня поселилась в маленькой келье и облачилась в иноческое одеяние. То, что она приняла иночество с именем Анастасия, узнали лишь после ее смерти, когда прочли духовное завещание. В ее келье находился подарок отца — Почаевская икона Божией Матери, перед которой она молилась, и получила исцеление. В Киев княгиню привезли на тележке, а здесь она начала ходить. До самой смерти инокиня была на всех монастырских службах, сама читала шестопсалмие, канон. Основанный ею Покровский монастырь оставался местом веры и молитвы и в самые тяжелые годы воинствующего безбожия ХХ века.

Покровский. Основательница монастыря получила здесь исцеление

Досифея: 20 лет в пещерах

Китаевский монастырь славится своими пещерами, в которых молилась преподобная Досифея.

"Дарья Тяпкина была из знатного аристократического рода, — рассказал "Сегодня" отец Макарий. — Семь лет прожила с бабушкой в монастыре, а когда родители хотели ее выдать замуж, Дарья переодевается мальчиком и сбегает в монастырь под именем крестьянина Досифея. Досифей хотел стать монахом Киево-Печерской лавры, но в обитель его не взяли. Тогда он узнает о лаврском ските — Китаевской пустыни и селится в пещере на целых 20 лет! Молва о провидце быстро распространилась. К Досифею ходили за советом даже первые лица государства! Себя подвижник не показывал, разговаривал через окошечко. По преданию, именно к Досифею пришел юный Серафим Саровский и получил благословение идти в Саров. Незадолго до кончины Досифея постригли в рясофор и перевели в Дальние пещеры Лавры. О том, что это была женщина, выяснилось уже после смерти. Ее сестра посетила Китаево и, взглянув на портрет, узнала Дарью. Пещеру Досифеи нашли случайно в середине XIX века. Послушник решил забить кол в этом месте, и кол провалился. Стали копать и обнаружили пещеры. С конца ХХ века здесь действует подземный храм. Службы проводятся раз в год, 8 января, а у ее могилы возле Троицкого собора монастыря читают акафист".

Досифея и Серафим

Святые: Олимпиада и Димитра

Во Введенском мужском монастыре Киева в усыпальнице покоятся мощи святых Олимпиады и основательницы Введенского монастыря — святой Димитры. Они пользуются огромным почитанием у православных киевлян.

Димитра

"В конце XIX века матушка Димитра основала здесь общество сестер милосердия, но всегда мечтала об открытии монастыря, — рассказывают монахи обители. — Для этого ей был приобретен практически весь квартал зданий на улице Московской. В этих помещениях проживали сестры милосердия. Часть помещений использовались как в доходных, так и странноприимных целях. Получаемые доходы шли на содержание общества милосердия. Официально монастырь появился здесь в 1901-м, к тому времени в нем было уже 118 монахинь!".

Приходя во Введенский, верующие обязательно спускаются в нижний храм и пишут записочки матушке Димитре, а потом опускают их в раку с мощами святой. Три раза в год совершаются особые заупокойные богослужения. А 16 сентября отмечается день изнесения святых мощей из храма на Зверинецкое кладбище при закрытии монастыря в 1960 году. Помимо богослужения, братия монастыря и постоянные прихожане держат строгий пост, чтобы не повторился безбожный период ХХ века.

Олимпиада

Мощи святой Олимпиады Арзамасской оказались во Введенском благодаря... братии Киево-Печерской лавры. Один из монахов — ныне архиепископ Фастовский Дамиан, наместник Введенского монастыря — занимался обновлением старого лаврского кладбища. Прочитав надпись на одной из плит "схимонахиня Олимпиада", он настолько заинтересовался,

что это за женщина, погребенная на территории мужской обители, что решил разыскать ее житие.

Оказалось, что преподобная Олимпиада ушла в монастырь в возрасте 20 лет, а в 38 — возглавляла Арзамасскую обитель с 700 насельницами! Обладала необыкновенным красноречием и даром убеждения. Особо чтила и молилась святым Киево-Печерским. Читая Жития святых, Олимпиада часто останавливалась на молитве преподобного Феодосия Печерского, в которой он испрашивал у Господа Царствия Небесного и водворения с преподобными для тех, кто будет погребен на месте их обиталища. Незадолго до смерти преподобные Антоний и Феодосий Печерские явились Олимпиаде во сне, в котором принимали ее в свой сонм святых. Проснувшись, Олимпиада испросила благословение на поездку в Киев. Лаврские монахи успели ее причастить, соборовать и прочесть отходную молитву. Ее похоронили на Дальних пещерах возле церкви Рождества Богородицы (там и сегодня – старое лаврское кладбище). Отец Дамиан был настолько поражен видением Олимпиаде святых Печерских незадолго до смерти, что стал заниматься исследованием ее жизни. А в 2008 году, уже в сане наместника Введенского монастыря, подал рапорт о ее канонизации. В тот же год Священный Синод УПЦ принял постановление о канонизации не только Олимпиады Арзамасской в лике преподобных, но и Димитры — основательницы Киевского Введенского монастыря. Так исполнилась воля преподобных отцов Киево-Печерских, пожелавших иметь среди сонма своего и схимонахиню Олимпиаду.

Нижний храм. Тут — мощи матушки Димитры и святой Олимпиады Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Напомним, ранее мы разбирались, какова сила предупреждения священника и может ли он проклясть. Подробнее читайте в материале: Христианское поведение: чтобы выжить – будь скор на слышание

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