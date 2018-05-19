Тайный смысл Вознесения Господня: как оторваться от трудных будней

Вознесение Господне всегда припадает на сороковой день после Воскресения Христового. Что это за праздник, в чем его смысл, мы попросили рассказать протоиерея Георгия из храма в честь Преображения Господнего.

История праздника

— Отец Георгий, почему Христос являлся своим ученикам, а не вознесся на небо сразу после Своего воскресения?

— По прошествии Пасхи Господь являлся своим ученикам для укрепления их духа и научения. И на сороковой день, когда они собрались в одном доме, Господь явился им и сказал, что все, что произошло, было предречено пророками, и им теперь будет послан Дух Святой для укрепления сил, и будут они проповедовать Евангелие по всему миру. Беседуя с учениками, Иисус Христос поднялся на гору, благословил учеников и постепенно от них отдалялся, поднимаясь на небо телесно. Таким образом наш Спаситель Своим человеческим естеством вознесся на небеса и сел по правую сторону от Бога Отца. И что важно для нас, Его человеческая душа и тело приняли такую же славу нераздельно с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и будет на небе и везде.

Ученики в смирении поклонились Иисусу Христу, который возносился, и после этого им явились два ангела и сказали: "Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет (на землю) таким же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо". После всего апостолы вернулись в Иерусалим с радостью, оставались там, пребывая в молитве и ожидании сошествия Духа Святого.

Смысл произошедшего

— Что для нас это все значит?

— Для нас, грешных, в этом скрыт очень важный и глубокий смысл. Конечно же, многие считают, что они без грехов, но это не так, это все слепота духовная. Для очень многих все, что написано в Евангелии, — либо красивая сказка, или что-то далекое и непонятное. Но существует множество археологических и многих других подтверждений. Господь наш Иисус Христос прожил реальную жизнь на земле, родился, вырос, проповедовал, совершал чудеса, умер на Кресте за нас, ради нашего спасения, воскрес. И вот в день, который мы с вами вспоминаем, Он поднял душу человеческую до невиданных высот и проложил всем дорогу к небу. До Воскресения Христова все души пребывали в аду — шеоле, и ждали Его Пришествия.

У каждого из нас свои хлопоты, проблемы, сложности, от этого никуда не уйти. Еще великий Соломон несколько тысяч лет назад писал, что все — суета сует и томление духа. Что уже говорить про наше время и реалии нашей страны (военные действия, бедность, личные проблемы). Покой нам только снится, и мы не знаем, в каком направлении двигаться. Потому через праздник Вознесения нас призывают свыше хоть немного вознестись.

Можно ли вознестись

— Но разве мы можем вознестись? Что вы имеете в виду?

— Вознестись — я имею в виду: оторваться от своих проблем, которые есть у нас, по-другому на них посмотреть. Ведь очень часто мы убегаем от себя реального. Например, психологи советуют время от времени останавливать бег своей жизни и в тишине, спокойствии духа осмотреться, что ты делаешь, куда идешь, кто ты такой. И в этом состоянии можно многое осознать, увидеть. Что важно, очень многие причины наших проблем находятся внутри нас. Но еще важнее — делать это все с Богом. Часто то, чем мы живем, наши несовершенства, страхи и многое другое нехорошее нас поглощает, как болото, все больше и глубже. Мы этого не замечаем, и только в какой-то момент, когда доходим до какого-то предела, нам дается болевой шок, мы что-то понимаем и понемногу меняемся.

— Или, наоборот, не понимаем, не делаем выводов, не учимся и не хотим меняться…

— Человеку в жизни помогают и внутренняя тишина, и врачи, психологи, но самый лучший помощник, врач и друг — это Бог. Если мы к внутренней работе над собой подключаем духовные усилия, просим у Бога помощи, то постепенно возносимся над своими проблемами.

— Что это значит? Что мы закрываем на них глаза?

— Нет. Просто появляются новые силы, новые радости, смысл жизни, как бы ниоткуда приходит помощь. Только открой свое сердце, искренне поверь и твердо иди вперед. А у нас слишком много просто созерцателей, а ведь Царство Небесное усилиями берется.

— И вера без дел мертва...

— По этому поводу мне вспоминается интересная притча: "Один путник увидел, как люди таскают куда-то тяжеленные камни. Он остановил первого, очень уставшего, и спросил: "Что ты делаешь?". Носильщик камней поднял тусклые глаза на путника и едва ворочающимися губами выговорил: "Я таскаю камни, и они тяжелые...". Путник не стал мешать и пошел дальше. По пути увидел другого человека, тоже несущего здоровенный камень, но вид этого носильщика был не такой изможденный, как у первого. Путник не удержался и спросил: "Подскажи, что ты делаешь? Зачем ты несешь этот камень?". На что носильщик ответил: "Я зарабатываю деньги. У меня большая семья, и всем нужно есть. Так что извини, но я пойду. Мне некогда с тобой разговаривать". Путник поблагодарил и последовал дальше. Вскоре он увидел третьего носильщика камней, который сильно отличался от первых двух. В глазах его был блеск, походка тверда и даже энергична. Несмотря на большой камень, который он нес, по нему нельзя было сказать, что он устал или изможден. На вопрос: "Что ты делаешь?", носильщик с радостью поведал: "Я строю Храм! Хочешь присоединиться?".

— Выходит, смотря какую ты мотивацию закладываешь в своей жизни, то и получаешь?

— Так во всем. Если просто зарабатываешь — то одно, кормишь семью — второе, служишь высшим целям — третье. Поэтому понимание того, кто ты, куда и зачем идешь, зачем живешь на этой земле, – очень многое ставит на свои места и многое меняет в жизни. Потому я бы пожелал всем нам поскорее найти себя и хоть иногда возноситься над суетой этого мира.

Елеонская гора: "свидетель" вознесения Христова

В наши дни сохранился живой "свидетель" этого евангельского события в Иерусалиме — след стопы Спасителя. Вознесение Господне произошло на горе Елеонской, а в часовне Вознесения находится христианская святыня, которую паломники называют "Стопочка". Считается, что это отпечаток левой стопы Христа, оставленный в момент Его Вознесения. Елеонская гора — самая высокая в окрестностях Иерусалима. У ее подножия, в Гефсиманском саду, незадолго до распятия Иисус обращал Свои молитвы к Отцу. Здесь Спаситель беседовал с учениками о конце мира. На вершине Елеона Он вознесся на Небо.

Владыка Павел: "В церкви мы вместе со Христом участвуем в борьбе со злом"

"Вознесение — это праздник, переносящий наш взор из сиюминутного в вечное, — напутствует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. — Событие это очень важно для человека веры! Праздник Вознесения должен обострить понимание того, что, пока мы в теле Христовом, пока мы в Церкви, — мы вместе со Христом участвуем в Его борьбе со злом. Мы участвуем в таинстве спасения самих себя и всего человеческого рода! Что же может сравниться с этим? История спасения — это история того,

как каждый из нас находится в диалоге с Богом, со Христом. Это вместе с Ним мы совершаем историю спасения. Это наша жизнь, это наша борьба со злом, наше утверждение правды. Это и есть исповедание христианской веры, это и есть участие в таинстве Святой Пасхи и жизни Церкви.

На протяжени и сорока дней Господь общался со Своими учениками, совершал чудеса, давал наставления и укреплял благодать Всесвятого Духа. То есть на протяжении этих сорока дней Он преподавал ученикам Божественный мир, который присущ только Ему — Единому Богу. Говорил, что пришло время послать другого утешителя — Духа Святого. Апостолы не знали, как произойдет сошествие Святого Духа. После общей молитвы Он ведет Своих учеников на гору Елеонскую, где благословляет их и возносится на Небо. Это означает, что Господь не оставил нас и не забрал свое благословение, а оно всегда живо и действенно в наших сердцах, в нашем обществе, в нашей Церкви и между всеми народами.

Иисус Христос говорил: "Имейте любовь между собою. Тогда увижу всех, что вы мои ученики". Прощаясь с учениками, Господь сказал слова, над которыми стоит задуматься: "Кто будет веровать и креститься — тот спасен будет; а кто не будет веровать — осужден будет". Если бы это были слова человека, можно было бы пожать плечами — ну мало ли, это ваше мнение, у меня другое. Но это — слова Божии… Он хочет, чтобы мы сказали: "Иисусе Христе, очисти наше сердце. Пошли божественную любовь сострадательную, которую Ты имел и имеешь, всему человечеству".

Когда 100 лет назад уничтожались храмы, никто из разрушителей не верил в слова Евангелия, хотя многие и знали эти слова. Может, они думали, что спасения человека можно достичь и другими способами? Опираясь на силу знаний, образование, сообщность людей… И многое было сделано, а цели так и не были достигнуты. Потому что подлинные цели человеческой жизни достигаются через веру. И тот, кто имеет веру, – спасется и в этой жизни, и в жизни будущего века".