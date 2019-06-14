В канун Троицкой родительской субботы: что делать, если умерший вам приснился

Почему так важно идти первым делом в храм, а не на кладбище. И зачем нужно давать милостыню и усердно молиться

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Накануне праздника Троицы мы попросили наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла прокомментировать, как правильно провести этот день и что делать, если тебе приснился умерший человек.

Прошение Господу

— Владыка, близится Троицкая родительская суббота. Что происходит в этот день и в чем сила этой молитвы?

— Господь не раз говорил своим ученикам о молитве. И по своем воскресении неоднократно — не отлучайтесь от храма: "Дом мой домом молитвы наречется". У Бога нет умерших. У Него все живы. Поэтому, совершая в храме разного рода прошения, мы молимся о мире в нашей Богом хранимой стране, мы молимся за родных и близких, детей и внуков, за благоустройство — за все то, что так необходимо в нашей жизни.

Молимся с пониманием того, что наш Христос Спаситель мира знает, что лучше для нас. Молитва "с пониманием" — и есть "Отче наш". Если мы произносим ее вдумчиво, то поразимся ее глубине и силе. На небе воля святая, спасительная. На земле часто бывает лукавая. Мы просим, чтобы Господь снизошел до нашей скудости жизни или ума, или тела, и чтобы наполнил душу своей благодатью.

Мы молимся, чтобы Господь дал нам хлеб насущный, который питает человека, а также чтобы простил наши грехи. И в то же время — простил настолько, насколько и мы прощаем должникам нашим. Христос никогда человека не вводит во искушение, а сохраняет от него. А если попускаются какие-то испытания, как праведному Иову, например, то Он вместе с ними страждет и выводит человека на путь спасения.

Перед Троицей

В субботу перед Троицей святая церковь-мать беспокоится о тех душах, которые ушли из этой временной жизни. Наши умершие нуждаются в нашей молитве, нашей милостыне, нашем милосердии. Им не нужны цветы и дорогие подарки, но они нужны нам и другим живым людям — как проявление милосердия нашего.

В эти дни не зря Господь говорит о том, что надо давать милостыню. Милостивым Он дает благодать. И еще важно помнить и молиться в этот день о всех своих умерших.

О самоубийце

— Есть народное мнение, что в этот день можно молиться в храме о тех, кто совершил самоубийство…

— Это неверное мнение. Совершившие самоубийство — это люди, которые бросили Богу вызов и сказали: "Все! Не хочу больше жить! Я сам буду решать, когда мне умереть". Но это самый страшный грех, и за такого человека церковь не может молиться в храме Господнем. Эти люди не любили Бога, не чтили Его волю, не хотели страдать и делать духовные достижения. Эти люди сами отдали свою душу в руки сатане. Поэтому таких людей церковь не поминает в Троицкую субботу.

Мы имеем множество примеров тех людей, которые ушли из этой временной жизни без покаяния. В храме мы можем молиться лишь за тех, кто крещен во Вселенской церкви. Но если ваша душа плачет и жаждет, вы можете молиться о тех, кто не покаялся, в домашней молитве.

Молитва может все

В одной из книг есть описание священника, который в своей келье молился за души усопших без покаяния. Через время на него напал телесный недуг, и епископ запретил ему вести богослужения. В ту же ночь явилось епископу множество людей и сказали:

"Если не снимешь запрет с отца Анатолия, мы не дадим тебе жить!".

И это неудивительно. Священник помогал душам, облегчал их страдания своей молитвой.

Но дьявол ходил в возмущении — ведь из его власти забирают людей. Потому он строил козни. Но те души, которые встали на защиту священника и его трудов, говорят о том, что молитва праведника может многое и всегда спасающая.

Спешите не на кладбище, а в храм

Я бы очень хотел, чтобы в этот день вы не спешили на кладбище, а сначала зашли в церковь, побыли на богослужении, поставили свечу за упокой, перекрестившись, со слезами поблагодарили Бога за милость, что вы есть благодаря вашим прекрасным родителям. Поблагодарили своих крестных, наставников, священников, которые послужили для вас правилом веры и направили вас на путь спасения.

Придет час, и мы поменяем свой образ жизни и предстанем перед Богом.

И останемся подле Него лишь в том случае, если провели свою жизнь достойно. Господь всегда говорил: поступайте с другими так, как бы и вы хотели, чтобы поступали с вами. Будем вершить добро, чтобы вспоминали и молились о нас, а мы стали наследниками Царства Небесного.

— Когда усопший человек приходит во сне, что делать? Это повод для молитвы?

— Если люди забывают о своих близких, тогда они являются им во снах как напоминание о себе. Умерший напоминает о молитве за них. Усопшему важно наше воспоминание о том, какой это был человек, и наша молитва о нем.

Да, нужно давать милостыню. Нужно творить то, что во благо человеку и угодно Господу. Поэтому если даже усопший и является человеку, то мы по пробуждении должны вспомнить о нем, дать на улице нищему милостыню, одежду или пищу. Отдать доброохотно, а не по принуждению. И это нужно не только умершим, а нам — ради спасения нашей души. Добрые дела и увеличение милосердия нашего ведут к возрастанию нас в любви Господней.

"Ненавидя другого, ненавидишь бога"

— Можно ли научиться любить врага и как это сделать?

— Тут важно понять, почему вы считаете вашего брата, сестру, коллегу или еще кого-то врагом. Да, бывает мы сердимся на человека, что он делает не так, как мы бы хотели. Но верно ли будет считать его своим врагом? Я думаю — нет. Желание увидеть врага не от Бога. Я не понимаю, зачем делать друг другу зло. Чаще это происходит от страсти человеческой. Как часто бывает между влюбленными, когда страсть их сначала возрастает, а потом пропадает, и появляется ненависть. Страсть обращает человека во врага, растит в вас ненависть. Но если вы ненавидите какого-то человека, значит вы ненавидите самого Господа Бога. Во всяком человеке образ Христа.

— Даже в том, кто нас предает и обижает?

— Во всяком.

— Но как человека, который делает мне зло, не считать врагом?

— Он делает зло в первую очередь себе, а уже потом — вам. Да, вам тяжело, вы будете, может, даже сильно страдать, но поверьте — страдания с молитвой — путь к спасению. И пойдут только во благо. Может, в вас тоже были грехи, от которых надо было очиститься, а человек, которого вы считаете врагом, на самом деле просто указал вам на них. На то, что надо очистить. Ибо Господь говорил: "Ничто худое в Царствие Божие не войдет". И тогда разве этот человек — враг? Я должен перенести это с радостью, помолиться, чтобы Господь помог человеку уразуметь и положить преграждение человеческому злу.

Есть замечательная пословица: собака лает, караван идет. Тот, кто принес вам досаду, спит спокойно, а вы себя терзаете. Зачем? Не обращайте внимания на то, о что замазали свои туфли. Туфли можно помыть. В духовном смысле для этого есть таинство исповеди. Не обращать внимания на злословящих тебя. Если сильно нападают, и в том нет вины вашей, значит вы сильно досадили дьяволу. Благодарите за все Бога и смотрите с энтузиазмом вперед.

— Что сейчас происходит между УПЦ и новой церковью ПЦУ?

— Что зло поедает само себя. То, что сделал патриарх Варфоломей, — не вмещается ни в уме верующего человека, ни в его сердце. Он говорит, что не было никакого Киевского Патриархата, хотя именно Киевскому Патриархату и был привезен Томос.

Филарет обижен на своих преемников, которые, видимо, пообещали, и не сделали обещанного. Восстали на того, кто их взрастил. Возможно, они хотели водить Духа Святаго за бороду? Это невозможно. Они сами затворяют Небо над своей головой.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как правильно ставить свечи и совершать крестное знамение. Почему нельзя креститься слишком энергично и что означают поклоны.

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