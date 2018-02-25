Вопросы веры: зачем нужно соборование и почему не стоит отпевать атеиста

В духовном мире порой все не так, как выглядит в миру. Например, мы чаще всего боимся смерти и даже стараемся обходить эту тему в разговоре, тогда как для монаха эта тема — благословенна. Плох тот монах, который каждый день не думает о смерти, считается в монастырях. И не потому, что монаху так плохо живется, а потому что инок, который ни на минуту не забывает о смерти, может прожить свою жизнь достойно. О таинстве смерти, о том, что делать, если поставили смертельный диагноз, где лучше провести отпевание — эти и другие вопросы наших читателей мы задали наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу.

Суть таинства

— Владыка, что такое соборование и зачем его совершают?

— Соборование — одно из семи Таинств, и совершается оно для исцеления духовных и телесных недугов. По словам святых отцов церкви, оно также дарует оставление тех грехов, о которых человек забыл. Совершается семикратным крестообразным помазыванием лба, щек, губ, шеи и рук верующего освященным елеем, сопровождаемым чтением молитв, Апостола и Евангелия.

Соборование совершается при тяжелой болезни в течение всего года. Кроме того, принято собороваться в Великий пост. Священники советуют собороваться людям и больным, и здоровым. Исповедь, причастие, соборование — лучшее лекарство для его тела и души. Были случаи, когда люди соборовались — и даже смертельная болезнь отступала. У нас был такой иеромонах Амфилохий. Ему поставили диагноз — рак 4-й степени, мы его пособоровали. Прошло 40 дней, полгода, а он жив! Мы забрали его в Лавру, он принял постриг. Прожил четыре года, причем рак никак не проявлял себя. Но в один день — резкое ухудшение. В пятницу мы его причастили — и он отошел ко Господу. Поэтому родственникам смертельно больных людей я бы советовал — причастить, пособоровать своих близких.

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— А если человек отказывается причащаться и собороваться?

— Можно попробовать его убедить — ты ведь все равно с Богом встретишься! У тебя сомнения, а есть ли Бог? А если все же Он есть, что ты Ему скажешь?

Но если человек категорически не хочет, то, конечно, нет смысла ни в причастии, ни в отпевании. Его просто засыплют землей — сейчас это называется "гражданская панихида". Если мы совершаем чин отпевания или другое таинство против воли человека, то во благо это не пойдет. Хотя бывали случаи, что "отказники" потом являлись близким во снах, требуя их отпеть в церкви.

Мне игуменья из Городка рассказывала, как в их селе похоронили человека в другом храме, не православном, а у раскольников. Через время умерший стал являться в снах близким с просьбой совершить над ним панихиду. Причем так часто стал являться, прямо терроризировал! Родственники пришли к игуменье, та обратилась к священнику — что делать? Батюшка помолился и согласился совершить на кладбище панихиду над могилкой, после чего умерший перестал являться во снах. Вообще в данном вопросе нужно очень быть внимательным!

— А можно ли отпевать атеиста?

— Церковь не знает, что такое атеист, я не могу это слово понять. Неверующий в Господа человек — от антихриста и является сыном дьявола. Но, с другой стороны, если человек был крещен, для утешения верующих близких священник может провести чин отпевания. Но прежде в селах, например, если человек ни разу не причащался, священник его не отпевал.

Еще один такой момент мы должны понимать: сегодня открылось множество агентств ритуальных услуг, которые предлагают даже совершить отпевание в морге, но это неверно! В идеале, если это возможно, человека сопровождают в последний путь из храма. Если не получается принести в храм, тогда лучше на кладбище — только не в морге!

Кто носит святую воду

— Владыка, читатели спрашивают, как себя вести, если батюшка приехал на отпевание с опозданием на два часа и в нетрезвом состоянии? Как на это реагировать?

— Сложно ответить, тут нужна конкретика. Конечно, не делает чести батюшке и опоздание, и его состояние. В нашем монастыре за поведение братии отвечает благочинный, который строго следит за дисциплиной. Сложно говорить, не зная, кто это был и что это на самом деле за батюшка, из какой церкви. Но если вам не понравилось поведение, можно обратиться в местную епархию с просьбой обратить внимание на поведение такого-то священника, даже можно в письменном виде.

Вообще священнику подобает быть аккуратным, внимательным и трезвым. Любой чин он должен делать так, словно делает его для Господа. Но я побывал на множестве похорон и чаще видел нетрезвых родственников и так называемых близких умершего, которые пришли не столько проститься, сколько напиться.

— И еще был такой вопрос от читателей: батюшка выругал, что люди не принесли святую воду. Они говорят, что во всех требах разбиралась мама, и спрашивают — правда ли, что родственники должны носить святую воду?

— Миряне не должны заниматься святой водой, это задача священника. Батюшка обязан сам обеспечить водой, освятить и сделать все, что положено для исполнения треб. Также священник не должен просить денег за исполнение треб — это должно исходить от людей. Если они захотят — отблагодарят. И за мой 30-летний опыт скажу — люди всегда благодарны! Если ты служишь как полагается — люди всегда это почувствуют и поблагодарят. Всякий труд достоин оплаты, но если это достойный труд и доброохотная благодарность. А не то, что — отдал за панихиду и пошел клеймить священника как поборника. Нет, так благодарить не надо! Не надо просить и требовать — ты должен делать все, что от тебя самого зависит,— и делать это на совесть, чтобы стыдно потом не было.

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Таинство смерти или третье рождение

— Владыка, когда люди перед смертью зовут своих родственников — они правда их видят?

— Когда человек находится на смертном одре, он чувствует, что возле него две силы, в жизни своей часто отвергаемые. Он видит и ангела-хранителя воочию, который при жизни чаще всего был человеком гоним. Видит и духов злобы, которые в продолжение нашей жизни записывают наши грехи и пороки. Мы часто наблюдаем, как умирающий человек обращается к людям, давно ушедшим из этой жизни, взывая к их помощи. Мы думаем, что он бредит, но истина здесь очень проста: душа просит помощи, она уже видит все совсем по-другому — происходит естественное знакомство с невидимым миром, в который она должна войти.

— А что должны делать те, кто рядом с умирающим? Как молиться, например?

— Для этого у церкви существуют Каноны — для разлучения души с телом, а также после разлучения души с телом, которые помогают и призывают Бога на помощь. Иоанн Златоуст смерть называет третьим рождением. Первое — это телесное рождение, второе — Святое Крещение и третье — переход в вечность.

— Говорят, монахи не боятся смерти, это так?

— С одной стороны — да, но с другой — смерть и величайшее зло. Ее боятся и монахи, и миряне. Кроме того, смерть может быть и величайшим искушением. Бывают минуты, когда даже тем, чья вера крепка, кажется, что Бог забыл их, что Бог не слышит их. Часто в такие мгновения люди ропщут, люди отрицают бытие Бога, твердят, что Он не хочет помочь. Но надо обратиться памятью в те времена, когда мы были здоровы, вспомнить молодость, тот расцвет сил. Часто ли мы прибегали с молитвой к Творцу? Не случайно говорят: "Як тривога, то до Бога, а як по тривозі — то й по Бозі". Ведь все мы знаем, что наша посмертная участь зависит от нашей жизни здесь, на земле — каждый день, всякое наше дыхание, всякий помысл готовят нам ту или иную участь после смерти. И облегчить посмертную участь умерших и даже изменить их состояние, согласно учению православной церкви, может молитва о них. Поэтому сегодня наша цель — сказать всем живущим на земле, что за умерших нужно молиться, что они ждут нашей духовной помощи.

— Но владыка, как же мы можем помочь людям после смерти, если даже во время смерти, кроме канона, — ничем помочь не можем? Жизнь человека уже ведь прожита, ничего не изменить...

— В Новом Завете Апостол Павел указывает: "…Поминайте наставники ваша…", но наставники уже давно ушли в вечность, о них нужно молиться. Сам Господь говорит, что у Него нет умерших, у Него все живы. Христос молился у гроба Лазаря, у одра сына Наинской вдовы, а также у постели дочери Иаира. Поминовение усопших совершали и сами Апостолы, чему научили и нас. Апостольская соборная церковь совершает все по чину, установленному Богом через своих ближайших учеников и Апостолов.