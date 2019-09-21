Тайны монастырей – Польша: чем живет оплот православия – Яблочинский монастырь прп Онуфрия

Вход. Яблочинский мужской монастырь прп Онуфрия / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Яблочинский монастырь прп Онуфрия монахи называют "крайне восточной" Польшей, или попросту окраиной. Когда у нас окончательно пропала мобильная связь, монахи в шутку сказали: "Это их заглушили волны папы Лукашенко, нужна белорусская "симка". Действительно, Польшу от Беларуси здесь отделяет только Западный Буг. В камышах — аккуратный столбик с табличкой: "Граница. Купание запрещено". Именно Буг и принес в Яблочин главную святыню — икону, которая дала начало обители.

Святое поле

Несмотря на то, что преподобный Онуфрий был египетским пустынником, на Яблочинской иконе он изображен у реки и среди растений. В этом — целая история польского православия.

"Есть такое предание, которое нам рассказали украинские священники, — говорит гид газеты "Сегодня" отец Дионисий. — В XIII веке, чтобы сохранить икону прп Онуфрия от монголо-татар, монахи кинули ее в реку Днепр. Спустя два столетия, в XV веке, икона оказывается здесь, в Западном Буге. Рыбаки, которые ее выловили, говорили, что несмотря на быстрое течение, икона чудесным образом крутилась на одном месте и дальше не двигалась. Было и еще кое-что. Накануне одному из жителей Яблочина приснился сон. Является к нему старичок и говорит: "Здесь будут хвалить имя Мое!" Когда житель этот увидел икону, которую рыбаки выташили из Буга, то воскликнул: "Да это же он мне приснился!" В честь этого и построена часовня, а у иконы люди еще тогда получали множество исцелений".

Часовня есть до сих пор, но добраться сюда можно, только когда нет дождей и снега.

"Крайне редко удается попасть сюда на день Святого Духа (перед Троицей) и послужить тут, на святом поле, — говорит отец Дионисий. — Служба эта ранняя, в три часа, но встречать здесь рассвет на литургии считается благословением".

Храм и святыни

Уже в начале XVI века в нескольких километрах от часовенки строится первый деревянный храм монастыря. И в честь этого события жители заказывают мастерам создать свою, Яблочинскую икону Божией Матери "Исполнение ветхозаветных пророчеств" — они говорят о приходе Мессии. Наравне с иконой прп Онуфрия она является чудотворной святыней монастыря.

В киотах польских икон можно встретить не только украшения, но и записочки с именами жертвователей. Каждая оставленная в иконе вещь — это целая история. Один из насельников попросил оставить свой монашеский крест — чтобы тот всегда был у иконы прп Онуфрия. Здесь оставил свою панагию митрополит Савва — нынешний Блаженнейший всея Польши. Он тут учился. Ведь долгое время Яблочинский монастырь был духовной семинарией, которая дала учебный старт польским архиереям.

Пропажа икон и мученик

"В 1991 году наши главные святыни пропали, — рассказывает отец Дионисий. — Люди пришли в храм, а рамы пусты. К пустым киотам приносили цветы и фотокопии икон, служили молебны и акафисты. А один из монахов просто жил у домика местных полицейских, требуя во что бы то ни стало найти святыни. И что бы вы думали? Обе иконы вернулись. Их нашли на белорусской таможне".

В честь этого учрежден праздник, который так и назван "праздник возвращения икон" и проходит каждое третье воскресенье сентября.

"Верующие на этих землях многое пережили, — говорит отец Дионисий. — В разные времена под разными предлогами православных здесь всячески унижали, изгоняли и пытались перевести в католичество. В 1915 году православных изгоняли в Россию и Украину. До сих пор сохранились бревна моста через Буг, по которому люди уходили из Польши".

Есть в обители и свой преподобномученик. Это звонарь Игнатий, чьи мощи покоятся в центральном храме.

"В 1942 году здесь был пожар, который хотел предотвратить звонарь — Игнатий Бучинский, — рассказывают монахи. — Он умудрился взойти на колокольню и зазвонить в колокола. Услышав звон в необычное время, местные жители стали сбегаться к стенам монастыря, но нашли Игнатия уже мертвым. Его тело было истерзано, из под одежды торчали ребра. Для нас это особый пример. Ведь монах мог уйти, спасти свою жизнь, но выбрал смерть. Почему? Потому что у него было послушание — звонить в колокола, собирать народ на молитву. Так он и сделал: предупредил о нападении на монастырь и остался верен послушанию до конца".

Жестокость "Вислы"

Но тяжелее всего было в 1947 году, когда в Польше проводилась операция "Висла". Всех украинцев, лемков и людей православных, живущих в юго-восточной Польше, выселяли в северные и западные земли. На сборы давали два часа, после чего изгоняли из домов под конвоем, говоря: "Мы ведем вас туда, где вас ждут и будет все хорошо". Хотя, конечно, беженцев никто нигде не ждал.

Многие не выдерживали. Старые люди умирали прямо в товарняках вместе со своим скотом. На место изгнанников в Яблочин заселили католиков. В те времена в Восточной Польше более 200 храмов были либо разрушены, либо стали католическими.

"Тогда, в 1947 году, не верилось, что здесь снова будет православие, — говорит отец Дионисий. — Но Господь распорядился иначе. Сегодня в Восточной Польше выстроено множество наших храмов. Православие всегда претерпевало многие бури, оно всегда мешало миру грешить. Еще Иоанн Богослов говорил, что мир лежит во зле. Тогда как главная задача христианина — не вспоминать злое, а простить и жить дальше. Прощение — это жизнь в Боге, жизнь в любви. Ваш Блаженнейший Онуфрий — пример огромной любви. Мы знакомы с ним еще со времен его служения в Черновцах. И тогда, и сейчас, глядя на него, понимаешь, что православие — это любовь".





"Если Семья — это школа любви, то монастырь — университет"

"С юных лет я воспитывался в Супрасльском монастыре и в 18 лет решил уйти в монахи, — говорит наместник монастыря Св. Онуфрия игумен Макарий. — Родители были в шоке, но не препятствовали. Мой отец, римо-католик, принял новость легче, чем мать — православная. Я мечтал остаться в Супрасле, но духовник благословил идти в Яблочин. Тогда, в 1999 году, здесь только возрождалась обитель, пришли 9 послушников. На удивление, столько же сохраняется и до сих пор. Мы чинили крыши, вели хозяйство, обустраивали сад. Тогда была особая благодать. В монастыре открывается другое зрение, ты смотришь на все другими глазами. Здесь я понял, что каждая молитва, каждая служба, каждое послушание дается большим трудом и имеет огромное значение. Дело в духовном подвиге. Надо смириться, стать послушным, ограничить свое "я" и стараться жить для обители и ее жителей. Жизнь в семье — это школа любви, а жизнь в монастыре — университет любви. Дома ты любишь домашних, а в монастыре тебе нужно с любовью встречать каждого человека".

Игумен Макарий, наместник / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пустынник: Скит прп Антония и Феодосия

Есть в Польше и скит, названный в честь Печерских святых — прп Антония и Феодосия. Основал его бывший игумен Супрасльской обители, архимандрит Гавриил Гиба. Он искал место для скита. Приглянулось батюшке это болотистое место в Одринках.

"В 2006 году батюшка установил здесь крест, — рассказал газете "Сегодня" нынешний скитоначальник, отец Софроний. — При оформлении документов выяснилось, что здесь еще 500 лет назад стояла часовня прп Антония Печерского. По древнему преданию, в 1518 году князь Иван Вишневецкий заблудился на этих болотах и слезно просил Господа о помощи. Явилась Вишневецкому икона прп Антония и указала верную дорогу. В честь этого события князь велел установить здесь часовню прп Антония Печерского".

Отцу Гавриилу настолько понравилось это место, что он остался тут. Первые годы жил сам, без электричества, водопровода и связи с внешним миром. Однако в Одринках уже пошел слух о пустыннике. Стали к нему заходить местные жители. А потом он к ним с ответным визитом. То дом благословить, то деток крестить, то соборовать пожилых людей.

Кроме того, батюшка был прекрасным пчеловодом и травником, помогал людям излечить многие болезни. Местные полюбили отца Гавриила, выстроили деревянный мост в 480 метров, чтобы из села добираться, не промочив ноги в болоте.

Так потихоньку закипела в скиту жизнь. Батюшка любил наварить 20-литровую кастрюлю супа, разлить по банкам и разносить одиноким и пожилым людям, "чтобы знали, что они не одиноки и что все мы братья". До последнего дня жил в старом вагончике, который прихожане оббили деревом, придав ему вид домика.

"Через пять лет храм прп Антония и Феодосия Печерских освятил Блаженнейший митрополит Савва", — продолжает наш гид.

Однако не все так гладко было. Повадились в скит вандалы. То крест с маковки сорвут и в болото бросят, то трактор утопят, то пчел заморозят. Три года "атаковали", но батюшка молился за души вандалов, чтобы те покаялись и обратились к Господу. Через время атаки прекратились. А в пустынь стали приезжать автобусами. На праздники — до 100 тысяч! И конечно, это уже не просто часовня на болоте, а укрепленный от разливов скит, с красивыми дорожками и клумбами, беседками. С парковкой и крестильней, с кельями для паломников.

Батюшка мечтал о преемнике, но послушники долго не выдерживали. Жаловались: "Здесь убийственная тишина". И уходили в Белосток или Супрасль. Отец Гавриил с грустью отмечал: "Сложно современному человеку, привыкшему к масс-медиа, выжить в такой тишине".

В 2018 году пустынник отошел к Господу. Но на этом жизнь скита не остановилась. Теперь здесь — три монаха из Супрасля. Регулярно проводятся службы. Вещи батюшки хранятся в маленьком музее, а в его келье-вагоне до сих пор принимают паломников и поят чаем с пряниками.

За помощь в подготовке материала редакция благодарит наместника Киево-Печерской лавры, владыку Павла.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как правильно ставить свечи и совершать крестное знамение. Пламя свечи символизирует молитвенное обращение к Богу и всем святым. Как бы мы ни наклоняли свечу, ее огонь всегда горит вверх. Так и верующий человек в любой ситуации свои мысли и чувства должен обращать к Богу.

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