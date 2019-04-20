Тайны монастырей Украины: монахи и секреты замка Терещенко

При Терещенко тут строили самолеты и пел Шаляпин, теперь в руинах молятся инокини

Поклонный крест. Рождества Христова женский монастырь в селе Червоне Житомирской области. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Старинный дворец в стиле неоготика в селе Червона Житомирской области поражает своим великолепием и разрушением одновременно. Что-то мистическое есть в этих полуразрушенных лестницах, огромных пустых окнах без стекол и узорных башенках на фасадах. Даже и сейчас, на грани разрушения, дворец прекрасен. Он стоит как архитектурный пример крушения некогда красивой и романтичной эпохи. Вот уж где точно есть привидения, — думала я, обходя вместе с монахинями и настоятелем замок со всех сторон. Монахи с улыбкой говорят, что пока еще не видели ни одного привидения, но поначалу, без света, тепла и воды было страшновато. Тем более что и воинов христовых сюда пришло всего трое — батюшка и две сестрички! Зато есть и свои плюсы, например, осознание того, что это — первый замковый монастырь в Украине.

Казнь хозяина и визиты Шаляпина

"Эти земли в начале XIX века принадлежали графу Адольфу Грохольскому, который мечтал выстроить здесь замок-дворец, — рассказывает "Сегодня" матушка Минодора. — Однако до конца достроить свою мечту не успел. Стал участником восстания Костюшко, которое было жестоко подавлено. Бунтарей лишили и жизни, и имущества. Позже замок-дворец вернули его второй жене Ванде Радзивилл. Но вдова не смогла в нем жить и продала его сахарозавочику Федору Терещенко. Именно семья Терещенко довела замок до совершенства. Это был расцвет дворца в Червоном! В замке достроили несколько башен, сделали перепланировку. Выстроили концертный зал — уменьшенную копию городской оперы. В замок Терещенко приезжал бомонд Петербурга, Москвы и Киева, чтобы послушать голос самого Федора Шаляпина".

Сейчас зал практически разрушен. По тайным ходам на балкон второго яруса нам удалось пробраться внутрь. И то, с огромным риском сломать шею. Но даже по основанию балконов, сцены и стен легко можно догадаться —

зал был поистине великолепен!



























Здесь строили первые самолеты

В замке владелец сахарного завода не только устраивал балы. Федор Федорович Терещенко был первым, кто занимался в империи самолетостроением. Рядом с замком были пристроены мастерские, в которых жили инженеры и строили первые самолеты.

Неподалеку от замка был иподром, который Терещенко использовал как аэродром.

Кстати! По некоторым данным, в авиамастерской Терещенко часто работал Игорь Сикорский — знаменитый авиаконструктор ХХ века. Вместе они создали самолеты, которые были задействованы в Первой мировой войне. Мало того, Сикорский на деньги Терещенко выстроил самый большой самолет своего времени — "Илья Муромец".

Сейчас мастерские находятся в таком же плачевном состоянии, как и концертный зал. Матушки приспособили их для козочек и птичника из монастырского хозяйства. А вот архивные данные чертежей из авиамастерской Терещенко, его письменный стол и фото можно посмотреть в музее сахарного завода в Червоном. Завод функционирует до сих пор и гордится тем, что стал первым предприятием Украины, которое начало использовать в своей работе компьютеры.

При союзе дети устроили пожар

"После революции 1918 семья Терещенко эмигрировала во Францию, а здание "перешло" советской власти, — продолжает матушка. — Тут был приют для беспризорников практически до самой Второй мировой. Дети вели себя не очень хорошо, и однажды случился сильным пожар. Значительная часть внутренней отделки замка была утрачена. Уже в 1947 году его немного отреставрировали и организовали фабрично-заводское училище (ФЗУ), которое готовило специалистов для сахарной промышленности. ФЗУ славилось подготовкой кадров. Сюда присылали на учебу со всех уголков Украины и ближнего зарубежья. Однако после развала Союза училище пришло в упадок. ФЗУ закрыли в 1995 году. Год здесь еще была охрана. А когда охрану сняли, за несколько лет его разграбили до того состояния, который имеется сегодня. Сами же местные жители обратились в епархию, чтобы хоть церковь взяла здание под свою опеку и уберегла от окончательного разрушения. Недавно приезжала женщина, которая была в ФЗУ учительницей, и благодарила нас, говорила, что горько было видеть, как такая красота — да без хозяина!".

Передача замка в собственность церкви

Как рассказал "Сегодня" владыка Никодим, в сентябре 2000 года Житомирское епархиальное управление УПЦ и завод "Червонський цукровик" составили соглашение о бесплатной передаче в собственность епархии усадьбы бывшего собственника Червонского сахарного завода Терещенко. Помещения были приняты на баланс Житомирской епархии в полуразрушенном состоянии без окон и дверей. Сначала там был скит. Полноценным монастырем замок Терещенко стал около трех лет назад.

В его создании активно участвовала великая молитвенница Житомира — матушка Рафаила (газета "Сегодня" писала о ней в материале "Анастасиевская обитель. Святыни Житомира" 7 декабря 2018 года. — Авт.).

"В "нулевых", когда мы только пришли, задняя стена замка была полностью разрушена, — вспоминают матушки. — Мы успели перекрыть крышу и переложили полностью заднюю стену, что помогло сохранить здание. Хотя, конечно, по кладке видно, что это уже "новодел". Мы поначалу и не знали, что при таком разрушении делать. Может и выстояли мы тогда благодаря молитвам матушки Рафаилы, которая всегда говорила нам: "Надо чуть-чуть потерпеть, подождать и будет все хорошо". Когда в 2005 году матушки не стало, скит ослаб. И только последние три года, с появлением отца Феодосия, обитель возрождается".

"Мы жили, как отшельники"

Матушка Минодора прежде была врачом в Червоном.

"Хотела в Киеве устроиться, не получилось, — вспоминает наша героиня. — Тогда меня сюда прислали работать. Теперь я не представляю, как бы я жила в Киеве?".

Правда, долгое время она еще работала, прежде чем Господь призвал служить.

"Помню, так было на душе тяжко, — вспоминает наш гид. — Поехала на могилку к матушке Рафаиле и слезно попросила: "Дай служить только одному Господу". Не прошло и недели, как в душе созрело решение — хочу жить в монастыре. Дальше – все сложилось в пользу этого решения. И вот я здесь".

Многие местные в обитель приходили к ней "как к врачу". Ведь Минодору здесь все село знает. А теперь те гости стали активными прихожанами и помощниками монастыря.

"Когда мы только начинали служить, здесь ни окон, даже пола не было, — вспоминает матушка. — Поначалу страшновато было, особенно когда по несколько месяцев света не было и газа. Жили как отшельники".

Сейчас есть храм, трапезная и несколько келий для сестер и паломников. Комнаты в доме — большие, потолки — под 4 метра, а в некоторых местах и выше. Стены толщиной в метр!

"Летом никаких кондиционеров не надо", — смеются матушки.

Решили начать с духовного возрождения

Монахи — народ неприхотливый. Чем хуже условия, тем им лучше.

"Мы и сами понимаем, что сейчас — самые благодатные годы для труда и души, — говорит нам отец Феодосий. — Когда монастырь обустроен, такого счастья добиться гораздо труднее. Помню, днем как-то приехал КамАЗ с прицепом, груженный кирпичами. Водители посмотрели на нас и сказали: "Ладно, мы утром привезем, вы не успеете разгрузить".

А мы в ответ:

"Вы что, у нас же утром служба! Успеем!". Сбежались все, кто был, разгрузили как раз до службы, потом пошли на вечернюю. Как у нас это получалось? Правду говорят, физически тяжелые дни — самые духовно благодатные".

Реставрация замка требует огромных финансов.

"Без Господа нам такой ремонт не одолеть, — уверен батюшка. — Мы решили вначале восстановить духовную жизнь обители, наставлять и молитвенно помогать селу, в котором живет около 2,5 тысяч человек! Остальное "нанизается" само собой. Построить храм — сложно, да, но сохранить в нем крепкий молитвенный дух — намного сложнее".

Отец Феодосий восстановил здесь монашеское правило, некоторые службы в замковом монастыре длятся, как Святогорской лавре, 3-5 часов. И тем не менее, местные приходят сюда все чаще. На большие праздники тут вообще не протолкнуться!

Замок несколько раз пытались купить

В епархию неоднократно поступали предложения о продаже замка под постройку то ресторана, то отеля. Деньги предлагали такие, что можно было новый монастырь отстроить!

Но владыка Житомирский Никодим помолился и... отказал — на обители благословение матушки Рафаилы. Тем более что монастырь будет открыт для верующих и туристов, со временем, в нем будут оборудованы зоны для посещения.

Уже за последний год количество паломников и экскурсий туристов из Киева увеличилось, что позволило продолжить ремонты.

"На нас лежит огромная ответственность, — резюмирует отец Феодосий. — Крайне важно сейчас хоть что-то сохранить для потомков".

За помощь в организации поездки редакция благодарит наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что происходит в глубинке с приходами, отказавшимися перейти в ПЦУ: Жизнь после томоса: в регионах начались гонения и захваты храмов УПЦ.

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