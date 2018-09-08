Тайны монастырей Украины: рака из чистого серебра и чудеса во Мгарском монастыре

Колокольню Мгарского монастыря видно за несколько километров, однако при въезде мы растерялись на развилке и уточняли у прохожих путь. Гора, на которой выстроен Мгарский монастырь, покрыта лесом, и дорога петляет по нему, добавляя ощущение потерянности. Когда же за очередным поворотом вдруг появляются стены обители — душа радуется. Путь был выбран верно!

И как это часто бывает в горных монастырях, заходишь — и тебя охватывает спокойствие и благодать. Суета, проблемы остаются внизу, на развилке. А тут — спокойствие и мир. У центральной дороги крякают дикие утки, созывая утят на водопой. Возле Преображенского храма в зоопарке "разговаривают" попугаи и орлы. Сядешь на лавочку, закроешь глаза — и пусть весь мир подождет. Да это и неудивительно. По преданию, еще в ХІ веке монахи-отшельники создавали здесь подземные пещеры-кельи. Однако это версия неофициальная. Официально монастырь основан в начале XVII

века.

"Раина Вишневецкая, двоюродная сестра Петра Могилы, прожила всего 30 лет, а успела открыть три православных монастыря, в том числе и наш, — рассказал газете "Сегодня" отец Диадор. — По преданию, место на вершине горы вблизи городка Лубны Раине указали ангелы. Наш монастырь вспоминает Тарас Шевченко в своей повести "Близнецы"".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Праздники и памятные дни сентября: Рождество и Введение во храм Девы Марии

Поначалу здесь были лишь деревянные постройки, зато действовало шесть храмов. Из-за частых пожаров в 1692 году был выстроен каменный Прображенский собор. Для постройки пригласили архитектора Иоанна Баптиста, который создал проект в стиле украинского барокко.

"Мгарский монастырь славился тем, что до 1930 года здесь находились мощи Афанасия, цареградского патриарха, — продолжает наш гид. — Еще при его жизни люди получали исцеления по его молитвам, а после обретения мощей чудес было столько, что их стали записывать в монастырскую летопись. Цареградский патриарх оказался в Лубнах случайно. А случайность, говорят — второе имя Бога. В те времена (середина XVII века) православную церковь притесняли турки, потому патриарх часто обращался за помощью к русскому царю. Возвращаясь от царя, патриарх сильно заболел и остановился в Мгарском монастыре. Братия очень радушно его приняла, как подобает, а патриарх неожиданно сказал: "Желает душа моя в этом монастыре грешное тело погребсти". Через месяц пребывания в монастыре патриарх скончался. Монахи похоронили его в храме под амвоном перед царскими вратами, в сидячем положении. Так принято было погребать восточных патриархов. Есть и местное предание о том, что святитель Афанасий отдал душу Богу, сидя на горнем месте во время чтения Евангелия. На него были надеты все одежды, а в руку вложен посох. Его посадили в кресла, и с креслами, сидящего, вложили в каменную гробницу. Через восемь лет его мощи были найдены нетленными. Монастырская летопись XVII века сообщает: "Когда открыли гробницу, наполнили церковь благовония. Тело цело, только у правой руки, которой он держал посох, не было трех пальцев. Одежда же и кресла истлели, обрели только палицу и посох". Мощи переодели в новые одежды и положили в новую гробницу, а вскоре патриарха канонизировали".

У раки с мощами святителя Афанасия стали происходить чудеса и исцеления. Паломников было столько, что монахам пришлось строить гостиницу. Так продолжалось около 300 лет, до начала ХХ века.













С колокольни. Вид на Преображенский собор Иконостас. Собор еще в стадии восстановления Святитель Афанасий. Место, где любил молиться патриарх Владыка Филипп. В любимом саду Теплый храм. Здесь большевики начали свои бесчинства в 1919 г. Следы от пуль. Расстрел икон Забор. Замочки на счастье

Афанасий "сидящй"

В 1922 году большевики решили изъять раку Афанасия "Сидящего", которая была из чистого серебра весом около 70 кг. Но это оказалось непросто.

"Тысячи верующих окружили собор, не давая большевикам приблизиться к мощам святого, — рассказывает отец Диадор. — Церковную службу служили круглосуточно, священники сменяли друг друга каждые два часа. Даже когда власть прислала 3000 вооруженных солдат, народ остался. Хотя долго так продолжаться не могло. На четвертый день народ постепенно стал расходиться. А монахам ничего не оставалось, как перенести мощи святителя Афанасия в деревянный гроб, а серебряную раку передать военным комиссарам".

Мощи святителя решились изъять лишь в начале 30-х годов и передали в харьковский музей атеизма. Позже местный епископ перевез их в Благовещенский собор Харькова, где они находятся до сих пор. А в Мгарском монастыре есть икона святителя Афанасия, установленная на том месте, где он любил молиться.

Игумен Иосаф

С Мгарским монастырем связано имя Иоасафа Белгородского, который в 1737-м был назначен здесь настоятелем. Обитель в то время из-за постоянных стычек с унией имела плачевный вид. Центральный храм обрушился, пожары уничтожили все деревянные здания. Словом, новому настоятелю пришлось восстанавливать монастырь практически с нуля. С помощью местных меценатов он выстроил большой корпус для монашеских келий, а за средствами для восстановления Преображенского собора ездил в Москву и Санкт-Петербург. Несколько раз игумену Иоасафу являлся святитель Афанасий — наставлял, давал духовные советы. После восстановления обители святителя Иосафа возвели в сан архимандрита и назначили в Троице-Сергиеву лавру.

Возвращение иконы

Сейчас в монастыре 25 монахов, а в XVIII—XIX веках здесь было 200 насельников. Еще с XVII века тут велась летопись, но, увы, данные ХІХ — начала ХХ столетий были уничтожены большевиками. Осталась еще летопись Густынского монастыря, в которой упоминаются события Мгарской обители — о святителе Афанасии и Иоасафе Белгородском. И о том, что здесь было две святыни — мощи святителя и икона Божией Матери Лубенская, 1850 года. Кстати, в советское время икона чудом уцелела. Ее хранили у себя дома два поколения одной благочестивой семьи. В начале 90-х, с открытием монастыря, икону вернули в обитель.

Расстрел

В центре Преображенского собора есть удивительная икона, лики которой пробиты пулями. Реставрацию ее не делают намеренно — в память о событиях 19 августа 1919 года, когда большевики расстреляли 17 мгарских монахов.

"Еще с июня 1919 года монастырь стал жертвой Антоновского полка, — говорит отец Диадор. — Монахов изгнали, им пришлось ютиться в сараях. Красноармейцы заняли Теплый храм. Туда приводили женщин, устраивали оргии, пили и курили, разграбили алтарь. С иконы Божией Матери были сорваны занавески и серебряный венец, который пьяные надевали на лошадь. В августе 1919-го им на смену обитель захватил отряд Добровольческой армии. Накануне всенощного бдения большевики распорядились собрать всех монахов у ограды монастыря для переписи. Тогда и были арестованы 24 монаха во главе с игуменом Амвросием якобы за связь с белогвардейцами. Вскоре 17 монахов были расстреляны. (Подробнее об этом событии читайте в следующую пятницу).

С 1930-го в монастыре создали патронат для детей "врагов народа", затем дом престарелых, дисциплинарный батальон. Кстати, Мгарский монастырь мечтал захватить Гитлер, который всегда был склонен к мистике и выбирал "места силы".

В 1946-м здесь был склад боеприпасов, в частности в соборе хранились авиабомбы. А с 1984-го здесь разместили пионерлагерь. И только в 1993 году, с приходом владыки Филиппа, началось возрождение монастыря.

За организацию поездки благодарим главу Синодальной комиссии по делам монастырей УПЦ митрополита Павла (Лебедя).

Митрополит Филипп: "Чем светлее человек, тем он меньше нуждается в чудесах"

— Владыка, с чего началось восстановление Мгарской обители?

— 8 мая 1993 года митрополит Полтавский Феодосий подписал указ о назначении меня наместником Мгарского монастыря. Когда я приехал, здесь был пионерский лагерь завода счетных машин. Территория была охраняемая — сторож с собаками никого не впускал. Все было закрыто, но приходская церковь уже действовала, правда, не здесь, а в скиту. Там был священник и небольшая община, которая в основном состояла из местных жителей. Некоторые еще помнили, как хоронили расстрелянных в 1917 году монахов. То есть я застал живых свидетелей этих трагических событий. Сначала мы служили в скиту. Потом в Преображенском соборе, где не было ни окон, ни дверей, ни штукатурки, ни иконостаса. Лежали кучи мусора, который мы вывозил не один день несколькими машинами. А дальше — застелили пол травой и стали служить. Через время слух об открытии монастыря распространился по округе, и сюда стали приходить первые трудники, послушники.

— Расскажите о первых насельниках восстановленной обители.

— Как это всегда вначале бывает, приходила публика очень странная, разношерстная и неблагополучная. Но поскольку в монастыре было очень много физической работы — нужно было сажать деревья, заниматься стройкой, убирать мусор, — то я принимал всех. Потом мы уже стали отбирать тех, кто соответствовал монастырскому уставу. За эти 25 лет через наш монастырь прошла не одна тысяча человек. Многие приходили и уходили, потому что монастырь живет по определенному уставу, а люди пришли из мира. Очень много было нецерковных, тех, кто хотел просто перезимовать. Но кто-то искал действительно молитвы. Из всей этой массы сформировался костяк из 24 монахов.

— Владыка, вы с детства хотели быть священником?

— Я смолоду хотел служить в церкви Христовой. Когда стал священником и видел руины, которые тут стояли, у меня сердце обливалось кровью. Хотелось что-то сделать, чтобы вернуть монастырь из небытия в бытие. Самое печальное, что не осталось живых монахов, которые бы могли рассказать, что и как здесь было. Не оказалось преемственности поколений монахов — это наша самая большая печаль. В остальном монастырь живет полноценной жизнью, в силу возможности развивается. Поскольку все старое — ремонтировать нужно постоянно. Как говорится, ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить.

— Читатели часто спрашивают, как перестать роптать, как достичь покоя души? Приходят в церковь и даже там не находят покоя. Что вы посоветуете?

— Как говорят, кто куда смотрит, тот то и видит. Когда человек приходит в монастырь или церковь, когда начинает общаться с Богом, главное — чего он ищет. Чудес, которые произойдут через 15 минут, — это одно. Внутреннего покоя — это другое. Гармонии с собой и с Богом — это третье. А чтобы получить просимое, совет только один: "Ищите прежде Царствия Божия, остальное приложится". Если человек всем сердцем стремится к Богу, Он дает ему силы преодолеть проблемные моменты и все необходимое для его жизни.

— Почему люди все время хотят видеть чудеса?

— Тяга к чудесам понятна. Все любят чудеса. Все хотят чудес. Человек думает, мол, увижу чудо, вот тогда поверю в Бога. Но когда Бог являет чудо, человек начинает думать: это совпадение или "я этого сам добился". Для верующего чудеса не главное в жизни, и уж тем более не главное для глубины его веры. Господь творит чудеса каждый день. Для маловеров, только пришедших, нужен всплеск, какое-то чрезвычайное событие, которое всколыхнуло бы его духовную жизнь. Поэтому есть тяга к чудесам. Чем выше человек в духовном плане, тем меньше он нуждается в чудесах. Он достигает определенного духовного уровня, при котором он видит мир "светлыми глазами". А "светлые глаза" видят много света и много чудес. Мир вокруг нас прекрасен и полон красивых, удивительных вещей. Мы просто их не замечаем, так как они стали для нас уже обыденностью.

— Получается, важно умение видеть чудеса?

— Скорее, умение видеть красоту Божией любви.

Продолжение в следующие выходные.