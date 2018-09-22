Тайны монастырей Украины: в Мгарский монастырь завлекают птицами

Окончание. Начало в статье: Тайны монастырей Украины: 17 мгарских хранителей исцеляют прихожан

В Мгарском монастыре сейчас 24 монаха, и за все 25 лет, как ни странно, эта цифра примерно сохраняется. Но это без учета птиц, которых в обители тоже считают насельниками-старожилами. Птиц приносили прихожане или местные жители, зная, что владыка Филипп по мирской своей профессии орнитолог.

Птичник

"С птичником все сложилось как-то само собой, — вспоминает владыка Филипп. — К нам приносили раненых птиц или выброшенных из гнезда. Словом тех, которые в дикой природе уже бы не выжили. Мы их выкармливали, а дальше они просто оставались здесь жить. Сейчас если их выпустить, то они просто погибнут, потому что инстинкта охотиться у них уже нет. Особенно это касается орлов. У нас их три вида — беркут, могильник и орлан белохвостый. Все наши птицы из Красной книги. Есть совы, сыч, павлины, фазаны. Специального ухода за ними как такового нет, главное — чтобы их любили. Они это очень хорошо чувствуют. Многие птицы у нас живут по 10—15 лет. А вот орел-могильник уже 23 года в нашей обители!".

Монахи считают, что птичники и зоопарки — прекрасная монастырская традиция.

"Во-первых, напоминание о Рае; во-вторых, повод пригласить неверующих людей в обитель, — с улыбкой объясняет нам иеромонах Даниил. — Поначалу они просто семьями приезжают погулять. Потом, глядишь, в храм зайдут. А через время уже и на воскресные службы ходят. Так что птицы наши невольно несут еще и миссионерскую функцию".

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В поисках смысла

История ухода в монашество у каждого своя, очень непростая и интересная. Далеко не каждый насельник готов вот так рассказать свою судьбу. Но в Мгарском монастыре мне повезло — я услышала несколько интересных жизненных историй прихода к Богу. Одна из них — история отца Даниила из Каменец-Подольского. В миру у него было все, что только мог пожелать молодой человек. Два высших образования — строительное в Харькове и журналистика в МГУ. Отец Даниил знает несколько языков, жил во Франции, Голландии, Южной Америке. Почему же в 1999 году он оказался в Мгарском монастыре?

"В монашество есть два пути — любовь к Богу и покаяние, — объясняет отец Даниил. — Один бегал в храм еще мальчиком, да так и остался — это любовь к Богу. Я пришел в монастырь по второму пути — в покаянии. Покаяние возникает тогда, когда мы осознаем, что сделали в жизни что-то не так, и хотим искупить свои грехи. Сама монашеская жизнь — это подвиг. Мы соблюдаем строгие посты, стоим на службах, молимся много часов. Может, я слишком строг к себе, но в покаянии я решил искать себе монастырь и довериться во всем Богу".

Отец Даниил объездил много святых мест. Был на Валааме, в Оптиной Пустыни. Все решил разговор со старцем Троице-Сергиевой лавры.

"Что интересно, в разговоре я другой вопрос ему задал, а он благословил меня идти в Мгарскую обитель, — вспоминает иеромонах. — Я посчитал, что это воля Божья и послушался. Как приехал в Мгарский, был поражен. И остался".

Навыки журналиста и строителя здесь очень пригодились. Обитель издавала журнал "Мгарский колокол", который был признан лучшим в УПЦ. Теперь все материалы идут на сайт монастыря, который тоже получил звание лучшего.

Монастырь — это образ жизни, а быть монахом — это призвание, уверен наш герой.

"Есть космонавты, есть ученые, есть спортсмены, а есть монахи, — говорит отец Даниил. — Когда спортсмены готовятся к Олимпиаде, они уезжают на специальную закрытую базу. Садятся на диету, не общаются с семьей. Словом, начинается жесткая подготовка к Олимпийским играм. У нас такая подготовка постоянная. Приходской священник — тоже хорошо, но он — человек семейный. Кроме того, должен решать множество административных вопросов. Монах же всецело посвящает себя Богу и людям".

Духовный спецназ

"Кто-то не может себе представить жизнь без жены или мужа, а кто-то не знает, что с этой женой (мужем) делать, — продолжает отец Даниил. – Благо, людей много. На 40 млн украинцев — всего 3000 монахов. Это меньше процента! Кто такие монахи? Это как дрожжи для мира. Чтобы вышел красивый пирог, их немного надо. Монахи нужны во все времена, особенно, когда одна идеология рушится, а другая еще не сформировалась. Они при любой идеологии должны сохранять фундамент веры. Монастырь — это маяк. Какой корабль заблудится, плывет на свет маяка. Так и люди к монастыре. Кто-то поначалу иронизирует, смеется. Но рано или поздно, когда они также заблудятся, то будут идти на этот маяк и здесь искать ответы на свои вопросы. Все же не зря монахов называют духовным спецназом. Это такое маленькое количество людей, которые сосредоточены на одном — духовном преображении".

Из школы в монастырь

Вторая услышанная мной история жизни поразила не меньше. Ее герой был одним из первых насельников, которые пришли восстанавливать разрушенную при "совке" обитель. Нынешний архимандрит Макарий в миру окончил институт культуры, работал в школе в младших классах. В Мгари у него жила сестра, от которой он и услышал, что в обитель вернулись монахи.

Отец Макарий заинтересовался богослужебным пением, ездил в Киево-Печерскую лавру, нашел духовного наставника. Тот, видя рвение, предложил поступить в духовную семинарию. А чтобы легче было прошение написать, посоветовал потрудиться какое-то время в одном из монастырей.

Тут-то наш герой и вспомнил про Мгарский. Написал настоятелю письмо, в котором выразил желание послужить Богу.

"Я и не думал, что получу ответ, — с улыбкой вспоминает архимандрит Макарий. — Через две недели я получил письмо на бланке с монастырской печатью. Архимандрит Филипп писал: "Если вы действительно хотите послужить Богу, приезжайте, я вас приму". Я решил — на то воля Божья. С работы даже не рассчитывался. Матери сказал, что поеду на три дня, то были зимние каникулы. Захочу остаться, то вернусь за теплыми вещами. У автобуса мама сказала: "Не знаю, куда ты едешь, но ты сказал, что едешь служить Богу. Тогда пускай Он тебя хранит". С таким благословением я и приехал в Мгарский монастырь 23 года назад".

"Помню, что на пути в монастырь я заблудился, — продолжает наш герой. — Уже расстроился, решил, залезу на гору и увижу, где ж тут монастырь. Пробирался по сугробам на вершину, и тут оказался перед самыми воротами. Только на них вместо крестов — звезды красные. Колокольня была обшарпанная такая, словно ее термиты грызли, но мне понравилось. Владыка встретил меня благосклонно, но сразу спросил: "Ты надолго?". Честно сказал, что хочу поступить в семинарию, жениться и уйти на приход. Владыка отвечает: "Ну, у нас надо год потрудиться". Я согласился. Первая моя келья была на скиту. Только там домик был прохудившийся совсем. Мы там и жили, и одновременно ремонт делали. В холодную пору туда еще и живность забирали, чтобы не мерзла. Так что с нами там даже лебеди жили! Топили дом углем, но в три утра уже замерзали и просыпались. Бежишь на утреннее правило и разогреваешься".

В военной форме

Монастырские здания не сразу были возвращены обители. Какое-то время монахи соседствовали рядом с военными.

"Они нам очень помогали! — говорит отец Макарий. — Отдавали нам свою одежду, постельное белье. Так поначалу мы в монастыре все в военной форме ходили: в бушлатах, шапках-ушанках. Даже исподнее было солдатское. У нас был майор 126 полка, пел на клиросе, а впоследствии стал священником. И так бывает! Господь благословил меня жить в келье с прекрасными людьми. Один из них готовился поступать в Киевскую семинарию, второй думал стать монахом. Словом, компания мне попалась очень начитанная, я очень многое от них узнал. После трапезы или службы мы возвращались в свою "учебную" келью, даже опасаясь немного любых праздных прогулок. Так через месяц я написал владыке прошение о том,чтобы вступить в братию. "А как же женитьба и семинария?" — удивился владыка. "Передумал я, — отвечаю. — Хорошо мне тут, тут мое место". Через полгода мне уже позволили надеть подрясник. Послушание у меня было и на огороде, и на клиросе. Где поставят. Мы на клиросе пели полный богослужебный цикл Киево-Печерской лавры. Одежда на нас была ветхая, сапоги в дырках. На ночь ставили их у печки на просушку. Как-то однажды в моих загорелась подошва. Слава Богу, один из монахов проснулся и всех разбудил. Келья в чаду. Оказалось, мой сапог наполовину сгорел. Но другой обуви не было, так я в наполовину сгоревшем сапоге проходил до тепла. Перемотаю онучей и иду. Вот это была романтика!".

Как и у всех, у нашего героя тоже были тяжелые моменты.

"Жалел ли я, что ушел в монастырь? Если скажу, что нет, то солгу, — говорит отец Макарий. — Помню в 1997 году нашла на меня осенняя хандра. Стали мысли одолевать: "Чего тебе в миру не хватало? Была работа, квартира возле школы, может вернешься?". Внутри меня прямо огонь горел. Впервые я тогда почувствовал, что есть сила, которую я не могу контролировать. Так эта сила меня гонит. Как только я согласился с мыслью, что уезжаю из монастыря, то эта сила тут же меня оставила в покое. Иду я последний раз лебедей кормить, а душа плачет, мол, помолись! Помолился я Господу и Богородице, чтобы подали мне хоть какой-то знак. Поднимаюсь к озеру, лежит в кустах сверток. Открываю, а там икона Божьей Матери "Казанская"! Эта икона по сей день со мной. После того я, по благословению владыки, стал ездить в паломнические поездки — и на Афон, и на Святую землю, и в Европу. Я понял, что мои молитвы Господь и Матерь Божья слышат и никогда меня не оставляют".

За организацию поездки благодарим главу Синодальной комиссии по делам монастырей УПЦ митрополита Павла (Лебедя).