Идеальный баланc: чего не хватает энергосистеме Украины

|
Улучшение качества электросетей — это стабильное напряжение, что особенно важно в наш век капризной электроники, чувствительной к малейшим перепадам в розетке. Каждый из нас получит меньшее число и длительность отключений.
Развивающая система тарифообразования позволит операторам системы распределения привлечь нужное количество инвестиций. Потому что инвесторам станет выгодно вкладывать средства – со временем они получат свои дивиденды.
Сегодня инвестиции в обновление сетей в разных странах сильно отличаются. Если в Румынии на 1 км сетей в среднем инвестируют около $1000, в Польше – $1500, в Украине – в среднем $250. С введение стимулирующего тарифообразования у компаний появится возможность увеличить инвестиции до европейского уровня, что также положительно отразится на показатель внеплановых отключений.
Еще более важна модернизация электросетей для государства. Ведь стабильное электроснабжение без перепадов и отключений — едва ли не главное условие для строительства в нашей стране новых заводов с современным оборудованием.