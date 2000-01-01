Идеальный баланc: чего не хватает энергосистеме Украины

Я была дома с годовалым ребенком, когда средь бела дня у нас пропал свет. Для многоэтажки с электрической плитой это событие сродни катастрофе — ни воду разогреть, ни еду приготовить. За 40 минут я успела разработать три плана, куда и к кому бежать с кипятильником. Но пока я, собственно, нашла кипятильник - свет появился.



Мне повезло: я живу в Киеве, где без света сидят меньше всего в стране, всего 160 минут в год. Но есть регионы, где этот показатель выше в десятки, а то и в сотни раз. И там не стоит шутить, что темнота — друг молодежи.



Чаще всего причина аварийного отключения электричества — старые распределительные сети, то есть провода, по которым в наши дома попадает свет. В нашей стране около миллиона километров электросетей, и в среднем они изношены на 70%. К счастью, ситуация понемногу меняется: еще 10 лет назад без света можно было просидеть и несколько суток. А сейчас такое возможно только в случае настоящего стихийного бедствия.



Энергетические компании не сидят сложа руки. Они вкладывают в ремонт сетей миллионы гривен, но этого сейчас недостаточно. Для полной модернизации и обновления нужно гораздо больше. «Мы на годы, если не десятилетия, отстаем от наших европейских партнеров — как по уровню осведомленности и технологий, так и по уровню «железа». Оно устаревшее и трещит по швам. В целом мы оцениваем объем инвестиций на комплексную модернизацию примерно в 1,5 миллиарда евро в течение ближайших пяти лет», — сообщила пресс-служба компании государственной компании «Укрэнерго», в зоне ответственности которой — межгосударственные и магистральные сети.



