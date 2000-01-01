Идеальный баланc: чего не хватает энергосистеме Украины
Я была дома с годовалым ребенком, когда средь бела дня у нас пропал свет. Для многоэтажки с электрической плитой это событие сродни катастрофе — ни воду разогреть, ни еду приготовить. За 40 минут я успела разработать три плана, куда и к кому бежать с кипятильником. Но пока я, собственно, нашла кипятильник - свет появился.

Мне повезло: я живу в Киеве, где без света сидят меньше всего в стране, всего 160 минут в год. Но есть регионы, где этот показатель выше в десятки, а то и в сотни раз. И там не стоит шутить, что темнота — друг молодежи.

Чаще всего причина аварийного отключения электричества — старые распределительные сети, то есть провода, по которым в наши дома попадает свет. В нашей стране около миллиона километров электросетей, и в среднем они изношены на 70%. К счастью, ситуация понемногу меняется: еще 10 лет назад без света можно было просидеть и несколько суток. А сейчас такое возможно только в случае настоящего стихийного бедствия.

Энергетические компании не сидят сложа руки. Они вкладывают в ремонт сетей миллионы гривен, но этого сейчас недостаточно. Для полной модернизации и обновления нужно гораздо больше. «Мы на годы, если не десятилетия, отстаем от наших европейских партнеров — как по уровню осведомленности и технологий, так и по уровню «железа». Оно устаревшее и трещит по швам. В целом мы оцениваем объем инвестиций на комплексную модернизацию примерно в 1,5 миллиарда евро в течение ближайших пяти лет», — сообщила пресс-служба компании государственной компании «Укрэнерго», в зоне ответственности которой — межгосударственные и магистральные сети.

Операторы системы распределения (ОСР), ответственные за распределительные сети, которые подводят электричество к нашим домам, тоже заявляют о нехватки бюджетов, которые утверждает государство. К примеру, в Днепропетровской области капремонту и реконструкции подлежат около 10 000 километров распределительных электросетей. Но в прошлом году, на согласованные государством деньги, энергетики смогли обновить 2000-2500 км линий. Так, каждый год накапливаются «недолатанные» тысячи километров.

Впрочем, решение у проблемы все же есть. Привлечь необходимые миллиарды можно, внедрив стимулирующий тариф на электроэнергию, так называемый RAB-тариф. Такое стимулирующее тарифообразование позволит операторам сетей развивать энергетическую систему. То есть не просто точечно ремонтировать вышедшие из строя линии электропередач, а привлекая деньги инвесторов, «прокладывать» новые. Современные. Отвечающие растущим требованиям населения и промышленности. К которым, например, можно без усилий подключить возобновляемые мощности — солнечные или ветровые генерации.
Это особенно важно, ведь Украина, как и положено европейской стране, держит курс на сокращение выбросов СО2. Это значит, что возобновляемых генераций в стране будет строиться все больше. А подключать современные мощности к старым, тем более изношенным сетям — порой не безопасно, они «горят» от нагрузок.

Путем внедрения стимулирующих тарифов давно пошли европейские страны. Например, в Польше реформирование системы началось 19 лет назад, в 2000 году. И уже к 2016 году компании снизили среднюю длительность внеплановых отключений с 504 минут в год до 260 минут. Аналогичных больших изменений достигла и Румыния, где к внедрению стимулирующих тарифов пришли в 2004 году. За период 2004-2016 гг время внеплановых отключений снизилось на 53% - с 1025 минут в год до 474 минут. В Украине же сегодня длительность внеплановых отключений – в среднем 696 мин в год.

На RAB-регулирование перешли все развитые страны Европы, кроме Беларуси и Украины и отдельных стран Балканского региона. И это приносит свои плоды европейцам: например, латвийцы в прошлом году сидели без света всего 104 минуты. А немцы - 13 минут! И без перепадов напряжения в часы пик.
Улучшение качества электросетей — это стабильное напряжение, что особенно важно в наш век капризной электроники, чувствительной к малейшим перепадам в розетке. Каждый из нас получит меньшее число и длительность отключений.

Развивающая система тарифообразования позволит операторам системы распределения привлечь нужное количество инвестиций. Потому что инвесторам станет выгодно вкладывать средства – со временем они получат свои дивиденды.

Сегодня инвестиции в обновление сетей в разных странах сильно отличаются. Если в Румынии на 1 км сетей в среднем инвестируют около $1000, в Польше – $1500, в Украине – в среднем $250. С введение стимулирующего тарифообразования у компаний появится возможность увеличить инвестиции до европейского уровня, что также положительно отразится на показатель внеплановых отключений.

Еще более важна модернизация электросетей для государства. Ведь стабильное электроснабжение без перепадов и отключений — едва ли не главное условие для строительства в нашей стране новых заводов с современным оборудованием.
Если сравнить цены на электричество для населения у нас и в Европе, то увидим, что тариф на электроэнергию у нас гораздо ниже, чем во всех остальных странах мира (расчеты приведены по курсу евро к гривне 26,01): у нас электричество стоит 1,15 грн/кВт*ч (до 100 кВт стоит 0,9 грн/кВт*ч, свыше 100 кВт -1,68 грн/кВт*ч), в Молдове – 9 евроцентов (2,43 грн/кВт*ч), в Греции – 16,5 евроцентов (4,29 грн/кВт*ч), в Великобритании – 21 евроцент (5,52 грн/кВт*ч), а в той же Германии – 31 евроцент (8,06 грн/кВт*ч),
Безусловно, нам кажется, что цена в 1,68 грн/кВт*ч — это очень дорого. Но на самом деле реальная стоимость одного кило­ватта еще дороже. Реальная цена (средняя) элек­тричества для населения сейчас — больше 2 грн/кВт*ч, — говорят энергетики. Просто за наши с вами счета — счета бытовых потреби­тей — доплачивают потребители небытовые.

Например, та же промышлен­ность — фабрики и заводы, кото­рые платят за электричество по тарифам выше, чем население.

Важная задача государства — сделать так, чтобы при перехо­де на экономически обоснован­ную стоимость свет оставался доступным для каждого и каждый платил сам за себя, а не по перекрестному принципу.

Для этого государство уже предусмотрело монетарные субсидии и выплачивает их социально незащищенным гражданам. А еще каждому из нас нужно пробовать становиться более энергоэффективными. Научить­ся потреблять разумно и, как следствие, пла­тить меньше.