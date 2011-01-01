Что такое Smart Grid?

Сейчас, оборудовав на доме маленькую солнечную электростанцию, можно значительно сохранить семейный бюджет. Но что делать, когда погода стоит потрясающе солнечная, и энергию буквально некуда девать? Правильный ответ – продавать. Вот только, к сожалению, в реалиях современных украинских электросетей процесс этот очень непрост – потому что система, построенная в далекие советские времена, готова только отдавать электричество потребителю, и то, в виду сегодняшней своей изношенности, – не всегда достойно. А вот брать в свои сети чужую электроэнергию наша система совсем не приспособлена.



Иными словами, внедрить нормальный учет электроэнергии, которую потребляет и продает одна семья можно, только развернув умные сети. Именно этим путем сейчас идет Германия, на которую мы с интересом смотрим: электроэнергия, полученная из возобновляемых источников энергии, здесь составляет более 50%. Власти заинтересованы в том, чтобы каждая семья имела собственную солнечную панель или ветряк на заднем дворе. И в Smart grid вкладывают сотни миллионов – чтобы не только обеспечивать немцам идеальное качество услуг (в прошлом году здесь сидели без света около 15 минут, против 696 минут в Украине). Но чтобы каждая семья могла зарабатывать, и одновременно – делать лучше экологию на нашей планете.

