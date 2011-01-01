Что такое Smart Grid?
Представьте себе мир, в котором не нужно заполнять квитанции за потребленную электроэнергию. В котором счетчик совершенно самостоятельно отправляет точное количество потребленных вами киловатт в компанию. Представили?

Скорей всего, для вас это звучит как фантастика. Потому что в Украине всего у более, чем миллиона семей установлен такой прибор. В то время как для Европы это давно реальность. Там еще более 10 лет назад начали развертывание Smart grid – умных сетей, которые облегчили жизнь европейцам в десятки раз.

Что же такое «умные сети»?
Умные сети – это технологии будущего, которые внедряются в электросети наших городов.
Умные сети – это набор технологий. Например, в него входят умные счетчики. Они не только сами отправляют данные о вашем потреблении, но и напоминают вам через специальное приложение, когда электричество стоит дешевле. Это также умные датчики, подключенные к «оцифрованным сетям»: они считывают трафик на дороге и автоматически приглушают освещение на пустынных улицах, тем самым экономя электроэнергию. Это также новые системы анализа и реагирования — которые позволяют компании-оператору распределительных сетей увидеть на карте точку, где случилась авария, и отправить ремонтной бригаде координаты. То есть, аварийщикам не нужно проходить порой несколько километров, буквально наощупь определяя место поломки — они направляются сразу к месту аварии. Ну а тем временем система переключает потребителя на резервную линию – и в итоге человек может даже не заметить, что у него в квартире вообще пропадал свет…

Словом, умные сети – это все те технологии будущего, которые внедряются в электросети наших городов.
«В каждой стране понимают «умные сети» по-своему, - рассказывает Марис Куницкис, эксперт в области энергетики, в 2011-2018 гг. вице-президент Латвийской ассоциации энергетиков, представитель Латвии в совете директоров европейского Союза электроэнергетики Euroelektric. - Но высокие современные технологии так или иначе проникают во все сферы нашей с вами жизни. И производство-потребление электроэнергии – не исключение. Так, что если обобщить, «умные сети» – это «цифровизация» электросетей».

Сегодня Марис Куницкис руководит компанией ДТЭК Киевские электросети, от которой зависит электроснабжение столицы, а ранее много лет он руководил крупнейшей энергокомпанией Латвии. Там умные счетчики начали ставить еще в 2012 году. «Но тогда это были новые технологии, стоило это недешево, поэтому мы поставили себе план оборудовать такими счетчиками дома лишь 35% населения, - рассказывает Марис. - А к 2017 году эти технологии уже упали в цене в 2-3 раза. Поэтому компании начали оборудовать приборами уже 100% домохозяйств».

Сейчас в Латвии установлено порядка 60% запланированных объемов, а к 2022-му планируется выйти на стопроцентный результат. Одной из первых стран, обеспечивших полное покрытие умными счетчиками, стала Италия еще в 2011 году.
16 стран Евросоюза приняли решение внедрить, как минимум, 80% разумных счетчиков до 2020 года. Причем 11 стран уже выполнили этот план.

Конечно же, такая модернизация стоит денег. И эти деньги можно привлечь в виде инвестиций. Именно поэтому во всех странах, идущих в технологическое будущее, государством был введен развивающий тариф на электроэнергию, так называемый RAB-тариф. Он позволяет операторам сетей развивать энергетическую систему, привлекать средства в модернизацию. А пользователям – получать услуги, качество которых намного выше суммы, оплаченной в итоге за электричество. Ведь люди получают меньше времени без света. Стабильное напряжение в сети даже в часы пик. А еще - больше ответственности у компании, которая продает электричество.

Но и это еще не все. Умные сети – это тот самый механизм, который позволит буквально каждому украинцу самостоятельно распоряжаться своими финансами и сберегать деньги, выбирая оптимальное время для стирки или работы бойлера, когда тариф на электроэнергию ниже. А также зарабатывать – просто установив на крыше солнечную панель.
Сейчас, оборудовав на доме маленькую солнечную электростанцию, можно значительно сохранить семейный бюджет. Но что делать, когда погода стоит потрясающе солнечная, и энергию буквально некуда девать? Правильный ответ – продавать. Вот только, к сожалению, в реалиях современных украинских электросетей процесс этот очень непрост – потому что система, построенная в далекие советские времена, готова только отдавать электричество потребителю, и то, в виду сегодняшней своей изношенности, – не всегда достойно. А вот брать в свои сети чужую электроэнергию наша система совсем не приспособлена.

Иными словами, внедрить нормальный учет электроэнергии, которую потребляет и продает одна семья можно, только развернув умные сети. Именно этим путем сейчас идет Германия, на которую мы с интересом смотрим: электроэнергия, полученная из возобновляемых источников энергии, здесь составляет более 50%. Власти заинтересованы в том, чтобы каждая семья имела собственную солнечную панель или ветряк на заднем дворе. И в Smart grid вкладывают сотни миллионов – чтобы не только обеспечивать немцам идеальное качество услуг (в прошлом году здесь сидели без света около 15 минут, против 696 минут в Украине). Но чтобы каждая семья могла зарабатывать, и одновременно – делать лучше экологию на нашей планете.
Без «умных сетей» невозможно полноценное развитие ни умных домов, ни умных городов – что это такое, сейчас уже никому объяснять не нужно. Ведь именно на электричестве построена вся современная мировая инфраструктура.

С каждым годом потребление электроэнергии будет лишь расти – особенно учитывая, что уже в ближайшие годы многие европейские страны намерены отказаться от авто с двигателями внутреннего сгорания в пользу электромобилей. Такой рост потребления неминуемо отразится на состоянии электросетей. А ведь они в нашей стране и так далеко не в самом лучшем состоянии.

Конечно, энергокомпании работают в рамках своих финансовых возможностей, которые им согласовало государство: у нас строятся подстанции, внедряются новые технологии, устанавливаются умные счетчики, да и без света в крупных городах долго не сидят. Но ресурсов на полноценное развертывание умных сетей катастрофически не хватает.
По словам экспертов, сегодня Украина отстает от рынка Европы лет на 10, где не стали удерживать тарифы и привлекли инвестиции за счет внедрения развивающего тарифообразования.

Это позволяет делать сети умнее, развивать их. И в Украине нужно это сделать, иначе украинцы никогда не поймут, зачем вообще был нужен открытый рынок электроэнергии (заработал в Украине с июля этого года – ред.). Никогда не начнут самостоятельно распоряжаться своими тратами на электроэнергию. И не смогут на этом зарабатывать.