Что такое Smart Grid?

|
16 стран Евросоюза приняли решение внедрить, как минимум, 80% разумных счетчиков до 2020 года. Причем 11 стран уже выполнили этот план.
Конечно же, такая модернизация стоит денег. И эти деньги можно привлечь в виде инвестиций. Именно поэтому во всех странах, идущих в технологическое будущее, государством был введен развивающий тариф на электроэнергию, так называемый RAB-тариф. Он позволяет операторам сетей развивать энергетическую систему, привлекать средства в модернизацию. А пользователям – получать услуги, качество которых намного выше суммы, оплаченной в итоге за электричество. Ведь люди получают меньше времени без света. Стабильное напряжение в сети даже в часы пик. А еще - больше ответственности у компании, которая продает электричество.
Но и это еще не все. Умные сети – это тот самый механизм, который позволит буквально каждому украинцу самостоятельно распоряжаться своими финансами и сберегать деньги, выбирая оптимальное время для стирки или работы бойлера, когда тариф на электроэнергию ниже. А также зарабатывать – просто установив на крыше солнечную панель.