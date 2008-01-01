Три шага в чистое будущее: экология планеты зависит от нас

В том, что именно за «зеленой» электроэнергией – будущее, уже никто не сомневается. В Германии, которая давным-давно пытается стать независимой от импортного газа, энергия, полученная из альтернативных источников, уже составляет половину от всей произведенной в стране.



В последние 10 лет и украинская «зеленая» энергетика также ставит рекорды. По данным НЭК Укрэнерго уже сегодня в Украине работают ВИЭ установленной мощностью почти 4,6 ГВт — это около 7,5% от всей национальной энергосистемы. Прирост по сравнению с 2018 годом более чем вдвое. При этом инвесторы уже получили разрешительные документы на строительство новых станций, которые позволят нарастить эти мощности до 7,6 ГВт.



В рынке хотят участвовать и простые потребители. Например, устанавливая домашние солнечные электростанции (СЭС). По данным Госэнергоэффективность, в стране уже установлено около 15 тысяч небольших домашних СЭС, в которые инвестировано более 300 млн евро.



Большинство СЭС компактно размещены в тех регионах, где это экономически оправданно, то есть там, где много солнца. Но парадокс в том, что на юго-западе, где самое большое строительство СЭС, расположено меньше промышленных объектов – главных потребителей электричества. То есть, энергию, произведенную на таких домашних СЭС, приходится транспортировать в центральные и северные регионы. Что требует расширения электросетей или модернизацию существующих.



Здесь на помощь тоже приходят Smart grid. Специальные программы и современное техническое обеспечение практически без участия человека осуществляют управление сетью и распределяют эту энергию, чтобы избежать перегрузок. Причем система умных сетей может делать это все за считанные секунды, позволяя промышленности работать без перебоев, а украинцам – обеспечивать свой дом чистой зеленой энергией, а вдобавок еще и зарабатывать на своей солнечной панели или ветряке, делая собственный маленький вклад в заботу об экологии планеты.

