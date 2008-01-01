Три шага в чистое будущее: экология планеты зависит от нас

Если мы не будем ухаживать за планетой и ее экологией, уже наши дети будут дышать смогом вместо воздуха даже в горах. И то, что человечество наконец очнулось, взяв курс на снижение выбросов СО2, не может не радовать.

Мир уверенно движется к чистому будущему: многие страны ставят перед собой амбициозные цели в разы сократить выбросы СО2 в атмосферу, и с этими задачами справляются. По данным Евростата, за период с 2008 по 2017 год в энергетическом секторе Великобритании выбросы сократились на 59%. Германии с 1990 года к 2018 удалось снизить выбросы CO2 на 30,8%.

Украина не исключение – мы подписали Парижское климатическое соглашение, а самые крупные наши компании являются участниками конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC). Да и сознание людей в нашей стране помалу меняется. Мы начали двигаться в чистое будущее, делая те самые три шага, без которых изменить ситуацию вряд ли удастся.
1
Шаг первый: электромобили
Европейские страны одна за другой уже в ближайшие годы планируют отказ от двигателей внутреннего сгорания и полный переход на экологически чистые электромобили. В Украине этот процесс не такой быстрый, но тем не менее у нас уже более 14 тысяч авто с приставкой «электро-».

В связи с этим, начинает формироваться запрос на удобную и надёжную инфраструктуру электрозаправок - зарядки для экоавто активно устанавливают на стандартных АЗС, на улицах городов и даже во дворах жилых комплексов. Этой инфраструктуре нужна надежная современная система электросетей, способная «выдавать» необходимую мощность и справляться с растущими нагрузками.

Следующий тренд, который набирает темпы в Европе, а значит, со временем придет и к нам – V2G, Vehicle-to-grid. Это система, благодаря которой электромобили можно будет не только заряжать от общей электрической сети, но и выдавать электричество обратно в сеть, чтобы участвовать в балансировке энергосистемы страны в часы пик. Владельцы электрокаров при помощи такой технологией смогут зарабатывать на своем авто, буквально не заводя мотор: достаточно заряжать авто в часы, когда электричество дешевле, а вечером и утром – продавать накопленную электроэнергию уже по более высокому тарифу. Более того: такие авто можно будет подключать к дому или офису в ситуациях, когда внезапно пропал свет. То есть, использовать в качестве эдакого экологически чистого генератора.

2
Шаг второй: возобновляемые источники энергии
В том, что именно за «зеленой» электроэнергией – будущее, уже никто не сомневается. В Германии, которая давным-давно пытается стать независимой от импортного газа, энергия, полученная из альтернативных источников, уже составляет половину от всей произведенной в стране.

В последние 10 лет и украинская «зеленая» энергетика также ставит рекорды. По данным НЭК Укрэнерго уже сегодня в Украине работают ВИЭ установленной мощностью почти 4,6 ГВт — это около 7,5% от всей национальной энергосистемы. Прирост по сравнению с 2018 годом более чем вдвое. При этом инвесторы уже получили разрешительные документы на строительство новых станций, которые позволят нарастить эти мощности до 7,6 ГВт.

В рынке хотят участвовать и простые потребители. Например, устанавливая домашние солнечные электростанции (СЭС). По данным Госэнергоэффективность, в стране уже установлено около 15 тысяч небольших домашних СЭС, в которые инвестировано более 300 млн евро.

Большинство СЭС компактно размещены в тех регионах, где это экономически оправданно, то есть там, где много солнца. Но парадокс в том, что на юго-западе, где самое большое строительство СЭС, расположено меньше промышленных объектов – главных потребителей электричества. То есть, энергию, произведенную на таких домашних СЭС, приходится транспортировать в центральные и северные регионы. Что требует расширения электросетей или модернизацию существующих.

Здесь на помощь тоже приходят Smart grid. Специальные программы и современное техническое обеспечение практически без участия человека осуществляют управление сетью и распределяют эту энергию, чтобы избежать перегрузок. Причем система умных сетей может делать это все за считанные секунды, позволяя промышленности работать без перебоев, а украинцам – обеспечивать свой дом чистой зеленой энергией, а вдобавок еще и зарабатывать на своей солнечной панели или ветряке, делая собственный маленький вклад в заботу об экологии планеты.
3
Шаг третий: осознанное потребление
Он в нашем списке последний, но не по важности. Потому что именно от рационального использования ресурсов зависит наше с вами будущее. И это то, на что каждый из нас может повлиять – потреблять разумно и выбирать энергоэффективные приборы и технологии.

На самом деле, осознанное потребление – это стиль жизни, который под силу абсолютно каждому человеку. Нужно просто не забыть выключить свет, выходя из комнаты, даже если у вас установлены энергосберегающие лампы – это сохранит вам до 30% потребленной электроэнергии. А если смените шторы в пол на удобные жалюзи, и перестанете закрывать батареи – отдача тепла в квартире вырастет на 20%.

Замените старые электроприборы, которые тратят много энергии, более экономичными (опять же, ответственно подходя к выбору — пусть устройство будет долговечным). Не используйте технику зря - стиральную и посудомоечную машины заполняйте полностью.
Загружать стирку, включать бойлер или посудомоечную машину в ночное время – тоже отличная привычка.
И дело не только в том, что ночью электричество дешевле, если у вас стоит двузонный счетчик. Но еще и в том, что нагрузка на наши сети в ночное время ниже. Потребляя ночью, вы осознанно пользуетесь электроэнергией в то время, когда нет пиковой нагрузки на энергосистему.

Чтобы приучить себя к потреблению в ночное время, бодрствовать до середины ночи не нужно: можно приобрести умную розетку, запрограммировать ее на нужное время, и она сама запустит необходимую технику. То же самое касается и бытовой техники со встроенными таймерами – такой сегодня много: от стиральных машин до мультиварок.