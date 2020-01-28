"0,2 смерти на 100 тысяч часов полета": история вертолета, на котором разбился Коби Брайант

До сих пор у модели, на которой потерпел крушение легендарный баскетболист, была репутация надежного судна

Вертолет Sikorsky S-76B, на котором 26 января в Калифорнии разбились знаменитый баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и еще 7 человек, считается одним из самых безопасных в мире, сообщает Globo Esporte. Кстати, на месте крушения вертолета Брайанта нашли только три тела из девяти.

Реклама

Издание Globo Esporte пишет, что этот геликоптер активно используется различными руководителями и знаменитостями как раз из-за своей безопасности. В официальных источниках сообщается, что статистика этой модели – 0,2 смерти на 100 тыс. часов полета. С 2006 по 2016 год с ней произошло лишь два несчастных случая, которые унесли жизни 11 людей.

Читайте также: Расистский скандал после смерти Коби Брайанта: погибшего баскетболиста перепутали с Леброном Джеймсом

В тренде Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью

В 2009 году восемь человек погибли в результате того, что в лобовое стекло вертолета ударился ястреб. В 2016 году крушение, унесшее жизни трех людей, произошло из-за проблем с лопастью ротора. Оба трагических случая произошли в штате Луизиана.

Коби Брайант / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, в СМИ прозвучало предсмертное желание Коби Брайанта. "Я хочу умереть молодым", – не один раз повторял при жизни Коби.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама