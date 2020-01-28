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"0,2 смерти на 100 тысяч часов полета": история вертолета, на котором разбился Коби Брайант

28 января, 15:48

До сих пор у модели, на которой потерпел крушение легендарный баскетболист, была репутация надежного судна

Вертолет Sikorsky S-76B, на котором 26 января в Калифорнии разбились знаменитый баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и еще 7 человек, считается одним из самых безопасных в мире, сообщает Globo Esporte. Кстати, на месте крушения вертолета Брайанта нашли только три тела из девяти.

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Издание Globo Esporte пишет, что этот геликоптер активно используется различными руководителями и знаменитостями как раз из-за своей безопасности. В официальных источниках сообщается, что статистика этой модели – 0,2 смерти на 100 тыс. часов полета. С 2006 по 2016 год с ней произошло лишь два несчастных случая, которые унесли жизни 11 людей.

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В 2009 году восемь человек погибли в результате того, что в лобовое стекло вертолета ударился ястреб. В 2016 году крушение, унесшее жизни трех людей, произошло из-за проблем с лопастью ротора. Оба трагических случая произошли в штате Луизиана.

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, в СМИ прозвучало предсмертное желание Коби Брайанта. "Я хочу умереть молодым", – не один раз повторял при жизни Коби.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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вертолет авиакатастрофа Коби Брайант

Источник: Championat.ru

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