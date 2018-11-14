14 очков украинца на помогли "Атланте" обыграть чемпионов НБА

Баскетболисты "Атланты Хокс" проиграли "Голден Стейт Уорриорз" в выездном матче регулярного чемпионата НБА. Встреча, состоявшаяся во вторник в Окленде, завершилась со счетом 110:103 (20:23, 29:29, 33:24, 28:27) в пользу действующего чемпиона. "Атланта" потерпела пятое подряд поражение в регулярном чемпионате НБА.

В составе "Голден Стейт" самым результативным стал Кевин Дюрэнт, набравший 29 очков; дабл-дабл оформил Юнас Йеребко (14 очков + 13 подборов). Наибольшее количество баллов "Хокс" принес Торин Принс – 22.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке и отыграл 32 минуты – это второй показатель в команде после Принса (39 минут). За это время наш баскетболист набрал 14 очков и сделал 7 подборов, также на счету Лэня 1 результативная передача и 5 персональных фолов.

Форвард "Голден Стейт" Дрэймонд Грин пропустил матч из-за временного отстранения за "нанесение ущерба команде". В понедельник во время матча с "Лос-Анджелес Клипперс" (116:121) Грин на скамейке запасных повздорил со своим одноклубником Кевином Дюрэнтом.