16 уже есть и еще за одного боремся: сборная Украины огласила состав на первые матчи отбора к Евро

В списке Айнарса Багатскиса пока 16 человек и только четверо выступают за границей

Сборная Украины по баскетболу / Фото: Федерация баскетбола Украины

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Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу во главе с Айнарсом Багатскисом огласил состав из 16 баскетболистов, которые будут готовиться в Киеве к первым матчам квалификации Евробаскета-2021. 20 февраля в Граце "сине-желтые" сыграют против Австрии, а 23 февраля в Запорожье примут Венгрию. Ранее мы сообщали, кто будет капитаном сборной Украины.

Отметим, что в списке всего четыре игрока, которые выступают за границей. Также Федерация баскетбола Украины продолжает вести переговоры с испанской "Барселоной", чтобы каталонский клуб отпустил в сборную своего центрового Артема Пустового.

Сборная Украины по баскетболу / Фото: Федерация баскетбола Украины

Защитники

Денис Лукашов ("Прометей", Украина)

Виталий Зотов ("Химик", Украина)

Илья Сидоров ("Прометей", Украина)

Максим Закурдаев ("Днепр", Украина)

Кирилл Марченко ("Химик", Украина)

Александр Липовый ("Промитеас", Греция)

Богдан Близнюк ("Киев-Баскет", Украина)

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Форварды

Иван Ткаченко ("Черкасские Мавпы", Украина)

Павел Крутоус ("Киев-Баскет", Украина)

Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет", Украина)

Александр Беликов ("Черкасские Мавпы", Украина)

Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада", Испания)

Сергей Павлов ("Киев-Баскет", Украина)

Владимир Герун ("Уникаха", Испания)

Центровые

Вячеслав Петров ("Киев-Баскет", Украина)

Вячеслав Кравцов ("Неофиникс", Япония)

Айнарс Багатскис / Фото: Федерация баскетбола Украины

Ранее главный тренер сборной Украины Багатскис рассказал о решении натурализации американского защитника "Киев-Баскета" Кейси Шеперда.

"У нас есть проблемы на позиции первого-второго номеров. Раньше я мог сказать, что без натурализованного игрока у нас было достаточно ресурсов, чтобы играть в качественный баскетбол, но сейчас проблемы стали глубже. Я всегда говорил, что в сборную нужно брать иностранца, с которым другие будут играть лучше. Мы не можем сделать Кейси Шеперду паспорт прямо сейчас, поэтому на данный момент я считаю, что в сборной его нет. Почему мы остановились на его кандидатуре? Вы сами видите, как он играет. Сейчас он – это два разных игрока, если сравнивать со стартом сезона. Я бы хотел, чтобы в сборной играли только настоящие украинцы, но баскетбольный мир это правило уже давно отменил. Но в то же время Шеперд – это больше вариант на будущее, сейчас я не думаю, что это произойдет".

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