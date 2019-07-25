19-летний баскетболист переплюнул легендарного Леброна Джеймса

Зайон Уильямсон будет зарабатывать сумасшедшие деньги

Зайон Уильямсон. Фото: Twitter

Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон подписал с Jordan самую дорогую сделку для новичка НБА в истории. О сотрудничестве компании с 19-летним баскетболистом стало известно на неделе, когда сам Зайон анонсировал сделку в социальных сетях.

Журналист Адам Загория сообщает, что речь идет о семи летнем контракте, по которому Зайон заработает 75 миллионов долларов. Но, инсайдер Эдриан Воджнаровски говорит, что соглашение рассчитано на срок больше пяти лет и отмечает, что суммарно договор обойдется Nike, которому принадлежит бренд Jordan, дороже, чем контракт с Леброном Джеймсом в прошлом десятилетии.

Уильямсон был выбран "Пеликанс" под первым номером на минувшем драфте. В прошлом сезоне он выступал за "Университет Дюка", в среднем за матч, набирая 22,9 очка и совершая 8,9 подбора.

Также мы сообщали, что украинец из НБА вернулся на родину, баскетболист приехал, чтобы познакомиться с тренером, поработать над собой. Михайлюк поделился впечатлениями от первого сезона в НБА.

Кроме того, защитник "Ливерпуля" содрогнулся перед огромным ростом звезды НБА. Вирджил Ван Дейк был ошеломлен ростом Тако Фолла.

Смотрите тренировку Святослава Михайлюка:

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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