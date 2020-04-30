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"А давайте поедем в Диснейленд!" НБА рассматривает вариант с продолжением сезона в парке развлечений

30 апреля, 12:45

Андрей Фоменко

Сильнейшая баскетбольная лига мира собирается возобновить матчи в июне

Национальная баскетбольная ассоциация полна решимости доиграть сезон 2019/2020 – несмотря на то, что в США больше всего в мире случаев заражения коронавирусом. Игрокам уже разрешили начать тренировки, вскоре отроют лагеря и клубы, а затем уже возобновятся матчи чемпионата. К слову, украинский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

Рестарт сезона за океаном ожидают в июне. Однако еще не утверждено, где и в каком формате он будет проходить. В НБА витает идея проводить матчи в одном или в нескольких местах. И вот лиге подкинули еще один вариант: знаменитый парк развлечений в Орландо, тамошний Диснейленд, сам обратился в НБА с приглашением. Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Шемс Чарания.

Читайте также: владелец команд НХЛ и НБА победил коронавирус.

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Лига приняла этот вариант к рассмотрению. Уже есть предложения играть в закрытом режиме, без зрителей, и в нескольких других местах: в Лас-Вегасе и даже на Гавайских островах.

На днях была годовщина второй свадьбы легендарного Майкла Джордана: в 50 лет все только начинается.

Смотрите концовку Матча всех звезд НБА-2020, который в феврале прошел в Чикаго

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