"А эта на транса похожа": "Киев-Баскет" уволил операторов за похабные оскорбления девушек в прямом эфире

Высказывания мужчин во время трансляции матча стоили им работы - реакция клуба на скандал

Баскетболистки "Киев-Баскет" / Фото: Федерация баскетбола Украины

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Столичный баскетбольный клуб "Киев-Баскет" выступил с заявлением по поводу скандала с онлайн-трансляцией матча женской Суперлиги против команды "ИнтерХим-СДЮСШОР", во время которой операторы позволили себе похабные высказывания в адрес баскетболисток "Киев-Баскета" ("Да, это твоя малышка", "Она на транса похожа" и другие), попавшие в прямой эфир.

"Клуб просит прощения за этот позорный инцидент. Девушки, вы самые красивые, вы – победительницы! Ваша боль – это а боль, ваша обида – это наша обида, ваша радость – это наша радость. Клуб прекращает сотрудничество с людьми, которые ставят пятна на репутации, – говорится в заявлении "Киев-Баскета". – А жизнь непременно развернет историю в обратную сторону. Отвечать за позорные поступки придется. Не сегодня, так завтра. Извините. И, конечно, нам не по пути с недалекими работниками"

Киев-Баскет. Оскорбления в эфире

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