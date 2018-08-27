Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк сыграют за сборную Украины в отборе на ЧМ-2019

Наши игроки вызваны из НБА на матчи против Испании и Черногории

Федерация баскетбола Украины официально сообщила о том, что украинские игроки НБА Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк сыграют за национальную сборную в матчах отбора на чемпионат мира против Испании (14 сентября) и Черногории (17 сентября).

ФБУ и НБА договорились об участии игроков в двух поединках квалификации мирового первенства. На протяжении последнего периода удалось решить все формальности, сами баскетболисты ранее четко подтвердили свое желание помочь украинской сборной в предстоящих поединках, а НБА, в свою очередь, выставила счет на страхование игроков.

Отметим, что Михайлюку на данный момент страхование не требуется, а вот страховой риск травматичного правого ахилла Алексея Лэня оценивается в 10 млн долларов. Чтобы покрыть и оплатить страхование, ФБУ надо заплатить 31408 долларов.

Алексей Лэнь, который был выбран под 5-м номером драфта-2013, отыграл пять сезонов в составе "Финикс Санс", а этим летом подписал двухлетний контракт с клубом "Атланта Хокс". В прошлом сезоне 25-летний Лэнь в составе "Санс" за 20,2 минуты на площадке набирал 8,5 очка, делал 7,5 подбора и 1,2 передачи, а карьерные показатели украинского центрового в НБА составляют 7,2 очка, 6 5 подборов и 1 блок-шот за 19,0 минуты на паркете.

Святослав Михайлюк присоединился к сильнейшей баскетбольной лиге мира этим летом. После четырех сезонов в составе "Канзас Джейхокс" в NCAA, клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" выбрал украинского защитника под 47-м номером драфта-2018. 21-летний баскетболист, который в следующем сезоне сыграет в одной команде со звездным Леброном Джеймсом, уже успел удачно проявить себя в Летней лиге НБА, став одним из лидеров своего коллектива в летних матчах.

Турнирное положение в нашей группе после 6 матчей: Испания – 12 очков, Турция – 10, Латвия – 10, Черногория – 9, Украина – 9, Словения – 8.