Алексей Лэнь: "Прошло семь лет как я уехал – будет интересно посмотреть на Украину"

Алексея Лэня ждут в сборной Украине уже лет пять, не меньше. Но каждый раз что-то мешало нашему центрвому в НБА прилететь домой. И вот после семи лет жизни в Америке центровой "Хоукс" прилетел в Киев, чтобы помочь "сине-желтым" в отборе к ЧМ-2019.

Из Атланты Алексей Лэнь летел через Стамбул, рейс задерживался и, казалось, что и в этот раз придется играть без Лэня. Но вскоре игрок показался в зале прилета, со своими 2,16 возвышаясь над всеми в аэропорту. Следом за ним шла мама, которая не выдержала и заплакала, увидев, как встречают сына с украинским флагом: "Ну, наконец, свершилось!"

"Приехал с отличным настроением, – начал Алексей. – С того момента, как я уехал, прошло семь лет. И теперь я приехал не просто выступать, а побеждать. Две важные игры перед нами – Испания и Словения. С главным тренером Евгением Мурзиным особо пообщаться не удалось, я долгое время общался со вторым тренером – Максимом. Но у нас будет время подготовиться, так что, думаю, особых проблем не будет. Из команды знаю Свята (Михайлюк. – Авт.), я общался с ним на протяжении всей его четырехлетней карьеры в Канзасе, он приезжал летом ко мне в Финикс, знаю Мишулу, да я в целом всех парней знаю. Ребята на моей позиции? Кравцов почти год пробыл со мной в "Финиксе", а против Пустового играл по юношеским лигам. Будем бороться. Вообще матчи сборной Украины я стараюсь смотреть каждое лето, ловлю по паре игр. Но тяжело из-за разницы во времени. Особенно по ходу сезона, когда мы постоянно летаем туда-сюда".

Ответил центровой и всех интересовавший вопрос, почему же не прилетал в сборную раньше: "По своему первому контракту, если бы получил в сборной какую-то травму, то остался бы и не там, и не здесь. Я ждал, когда получу второй контракт, чтобы была какая-то надежность. Я с самого начала сказал – только получу второй контракт, и сразу приеду в сборную. В НБА я представляю не только себя, но и всю Украину. Адаптироваться к игре в Европе? Баскетбол есть баскетбол. Это одна и та же игра везде. Атланта? Я там пробыл всего лишь пару недель, со всеми познакомился. У нас полностью новый состав – и тренеры, и игроки. Каждый пытается притереться друг к другу".



Лэнь признался, что по-английски ему уже легче говорить, чем по-русски: "Последние семь лет в Америки на русском общался только с семьей". А наш вопрос, не боится ли он, что Украина за эти семь лет изменилась до неузнаваемости, с уже практически американской улыбкой Алексей ответил: "Вот и посмотрим. Постоянно смотрю новости об Украине. Стараюсь поддерживать контакты с родными. После семи лет будет интересно посмотреть".

По поводу того, что 14 сентября в матче с Украиной за Испанию не выйдет ни одного игрока из НБА: "Это не имеет значения. У них всегда отличная команда. Мы будем выходить бороться. И главное – как мы себя настроим".











Фото А. Яремчука

Фото А. Яремчука

Фото А. Яремчука

Фото А. Яремчука

Фото А. Яремчука

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины по баскетболу назвал состав на матчи против Испании и Черногории.