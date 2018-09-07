Алексей Лэнь: "Каждый день ем борщ с пампушками и салом"

Сегодня, 14:23

Украинский баскетболист впервые за много лет приехал на родину

Алексей Лэнь
Алексей Лэнь. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лэнь впервые за семь лет приехал в Украину. Баскетболист готовится с национальной сборной к отборочным матчам против Испании и Черногории.

- За эти несколько дней успел познакомиться с тренерами сборной. Съездил домой, увидел семью, провел немного времени с друзьями.

- Домой съездили в Антрацит?
- Нет-не, в Антрацит сейчас не съездишь, как я понимаю. В Днепровскую область, там увиделся с тетей и дядей, мама приехала. Конечно, за семь лет, что меня здесь не было, в Украине изменилось многое, и по сравнению с Америкой немножко другое. Но наши люди… Я скучал за нашим народом, за нашей едой! Я борщ вообще каждый день ел.

- Борщ с пампушками?
- С пампушками и салом!

- В Америке не готовите его?
- Только когда мама приезжает и готовит. Или бабушка.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины по баскетболу назвал состав на матчи против Испании и Черногории.

Турнирное положение в нашей группе после 6 матчей: Испания – 12 очков, Турция – 10, Латвия – 10, Черногория – 9, Украина – 9, Словения – 8.
баскетбол, Алексей Лэнь

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Автор:

Павлова Елена

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