Алексей Лэнь: "Каждый день ем борщ с пампушками и салом"

Центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лэнь впервые за семь лет приехал в Украину. Баскетболист готовится с национальной сборной к отборочным матчам против Испании и Черногории.

- За эти несколько дней успел познакомиться с тренерами сборной. Съездил домой, увидел семью, провел немного времени с друзьями.

- Домой съездили в Антрацит?

- Нет-не, в Антрацит сейчас не съездишь, как я понимаю. В Днепровскую область, там увиделся с тетей и дядей, мама приехала. Конечно, за семь лет, что меня здесь не было, в Украине изменилось многое, и по сравнению с Америкой немножко другое. Но наши люди… Я скучал за нашим народом, за нашей едой! Я борщ вообще каждый день ел.



- Борщ с пампушками?

- С пампушками и салом!



- В Америке не готовите его?

- Только когда мама приезжает и готовит. Или бабушка.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины по баскетболу назвал состав на матчи против Испании и Черногории.

Турнирное положение в нашей группе после 6 матчей: Испания – 12 очков, Турция – 10, Латвия – 10, Черногория – 9, Украина – 9, Словения – 8.