Американец под сине-желтым флагом и подстава "Барселоны": откровения тренера сборной Украины

Айнарс Багатскис / Фото: Федерация баскетбола Украины

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20 февраля матчем с Австрии на выезде мужская сборная Украины начнет отбор на Евробаскет-2021. А 23 февраля в Запорожье проведет второй поединок этого окна с Венгрией. Но рассчитывать на оптимальный состав главному тренеру "сине-желтых" Айнарсу Багатскису не приходится.

Понятное дело, что никто не отпустит в середине сезона игроков НБА Алексея Лэня и Святослава Михайлюка. Тем более у центрового "Атланта Хоукс" Лэня повреждение, а Михайлюк из-за травмы пропустил матч "Детройта" с "Мемфисом".

"Я говорил с Андреем Лебедевым о своей идее провести в Украине турнир и собрать здесь всех сильнейших наших игроков. Чтобы Украина увидела вживую Лэня, Михайлюка и других наших звезд. Но это будет крайне сложно, потому что это бизнес и не входит в планы клубов, – заметил Багатскис. – Кто точно приедет из-за границы? Бобров".

Айнарс Багатскис / Фото: Федерация баскетбола Украины

Не отпускает своего центрового Артема Пустового и "Барселона", хотя в этом сезоне украинец украинец получает очень малого игрового времени.

"Чтобы игрок был в игровом тонусе, без игровой практики никак. Но я знаю Артема и знаю о его желании играть за сборную. Главное, что он положительно настроен и понимает ситуацию. Даже при наличии такого количества звезд в "Барселоне", я считаю, что он мог бы получить игровое время, как минимум, в испанской лиге. Но у каждого тренера свое видение, у каждой команды свои цели. Что касается Кравцова, то, думаю, что чемпионат Японии все же не входит в число сильнейших. Но важно, чтобы у игрока была практика, минуты, роль в команде. У Славы все это есть. Он играет, у него много матчей, много игрового времени. Что еще нужно?"

Артем Пустовой ("Барселона") / Фото: Facebook

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Рассказал Багатскис о решении натурализации американского защитника "Киев-Баскета" Кейси Шеперда.

"У нас есть проблемы на позиции первого-второго номеров. Раньше я мог сказать, что без натурализованного игрока у нас было достаточно ресурсов, чтобы играть в качественный баскетбол, но сейчас проблемы стали глубже. Я всегда говорил, что в сборную нужно брать иностранца, с которым другие будут играть лучше. Мы не можем сделать Кейси Шеперду паспорт прямо сейчас, поэтому на данный момент я считаю, что в сборной его нет. Почему мы остановились на его кандидатуре? Вы сами видите, как он играет. Сейчас он – это два разных игрока, если сравнивать со стартом сезона. Я бы хотел, чтобы в сборной играли только настоящие украинцы, но баскетбольный мир это правило уже давно отменил. Но в то же время Шеперд – это больше вариант на будущее, сейчас я не думаю, что это произойдет".

Денис Лукашов / Фото: ФБУ

При этом латвийский тренер очень высоко ценит украинского разыгрывающего "Прометея" Дениса Лукашова: "Для меня он сейчас самый ценный игрок сборной. Два дня назад я ему об этом сказал и, надеюсь, он будет полностью здоров. Конечно, у нас еще есть Зотов и Сидоров. Для меня главное, чтобы игрок получал игровое время И качественно тренировался".

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