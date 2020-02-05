Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

Американец под сине-желтым флагом и подстава "Барселоны": откровения тренера сборной Украины

5 февраля, 09:37

В первых матчах квалификации Евробаскета-2021 не увидим наших игроков НБА и каталонского клуба

Айнарс Багатскис

Айнарс Багатскис / Фото: Федерация баскетбола Украины

Реклама

20 февраля матчем с Австрии на выезде мужская сборная Украины начнет отбор на Евробаскет-2021. А 23 февраля в Запорожье проведет второй поединок этого окна с Венгрией. Но рассчитывать на оптимальный состав главному тренеру "сине-желтых" Айнарсу Багатскису не приходится.

Понятное дело, что никто не отпустит в середине сезона игроков НБА Алексея Лэня и Святослава Михайлюка. Тем более у центрового "Атланта Хоукс" Лэня повреждение, а Михайлюк из-за травмы пропустил матч "Детройта" с "Мемфисом".

"Я говорил с Андреем Лебедевым о своей идее провести в Украине турнир и собрать здесь всех сильнейших наших игроков. Чтобы Украина увидела вживую Лэня, Михайлюка и других наших звезд. Но это будет крайне сложно, потому что это бизнес и не входит в планы клубов, – заметил Багатскис. – Кто точно приедет из-за границы? Бобров".

Айнарс Багатскис

Айнарс Багатскис / Фото: Федерация баскетбола Украины

Не отпускает своего центрового Артема Пустового и "Барселона", хотя в этом сезоне украинец украинец получает очень малого игрового времени.

"Чтобы игрок был в игровом тонусе, без игровой практики никак. Но я знаю Артема и знаю о его желании играть за сборную. Главное, что он положительно настроен и понимает ситуацию. Даже при наличии такого количества звезд в "Барселоне", я считаю, что он мог бы получить игровое время, как минимум, в испанской лиге. Но у каждого тренера свое видение, у каждой команды свои цели. Что касается Кравцова, то, думаю, что чемпионат Японии все же не входит в число сильнейших. Но важно, чтобы у игрока была практика, минуты, роль в команде. У Славы все это есть. Он играет, у него много матчей, много игрового времени. Что еще нужно?"

Артем Пустовой ("Барселона")

Артем Пустовой ("Барселона") / Фото: Facebook

Читайте также: Новый тренер сборной Украины: "Лучше некрасиво выиграть, чем красиво проиграть"

Рассказал Багатскис о решении натурализации американского защитника "Киев-Баскета" Кейси Шеперда.

"У нас есть проблемы на позиции первого-второго номеров. Раньше я мог сказать, что без натурализованного игрока у нас было достаточно ресурсов, чтобы играть в качественный баскетбол, но сейчас проблемы стали глубже. Я всегда говорил, что в сборную нужно брать иностранца, с которым другие будут играть лучше. Мы не можем сделать Кейси Шеперду паспорт прямо сейчас, поэтому на данный момент я считаю, что в сборной его нет.

Почему мы остановились на его кандидатуре? Вы сами видите, как он играет. Сейчас он – это два разных игрока, если сравнивать со стартом сезона. Я бы хотел, чтобы в сборной играли только настоящие украинцы, но баскетбольный мир это правило уже давно отменил. Но в то же время Шеперд – это больше вариант на будущее, сейчас я не думаю, что это произойдет".

Денис Лукашов

Денис Лукашов / Фото: ФБУ

При этом латвийский тренер очень высоко ценит украинского разыгрывающего "Прометея" Дениса Лукашова: "Для меня он сейчас самый ценный игрок сборной. Два дня назад я ему об этом сказал и, надеюсь, он будет полностью здоров. Конечно, у нас еще есть Зотов и Сидоров. Для меня главное, чтобы игрок получал игровое время И качественно тренировался".

Смотрите также, как мужская сборная Украины по баскетболу стала вице-чемпионом мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Вячеслав Кравцов квалификация сборная Украины по баскетболу Артем Пустовой Денис Лукашов Айнарас Багатскис Евробаскет-2021 Кейси Шепард

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа вероятная причина падения вертолета с Коби Брайантом
Названа вероятная причина падения вертолета с Коби БрайантомБаскетбол
"Ты вдохновлял этот мир": Коби Брайанта оплакивают Шакил О′Нил и звезды НБАБаскетбол
Вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензии для полета во время тумана
Вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензии для полета во время туманаБаскетбол
Крик и ужас на лицах: поцелуй влюбленных на баскетболе сорвала бутылка
Крик и ужас на лицах: поцелуй влюбленных на баскетболе сорвала бутылка "колы"Баскетбол
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчестваБаскетбол
"Я передал ей свои гены": кем была погибшая дочь Коби Брайанта ДжиджиБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...