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"Атланта" с потасовкой украинца Лэня всего три очка уступила одному из лидеров НБА

4 января, 16:35

Наш центровой провел на площадке почти полматча, но набрал всего пять очков

Лэнь заступился за партнера по "Атланте"

Лэнь заступился за партнера по "Атланте" / Фото: Reuters

Сегодня утром по киевскому времени "Атланта Хокс" украинца Алексея Лэня сражалась в регулярном чемпионате НБА со второй командой Восточной конференции – "Бостон Селтикс". Несмотря на то, что "Атланта" является худшей командой сезона, "Ястребы" дали бой хозяевам. Ранее мы писали, что в конце 2019 года Лэнь вышел на площадку после травмы, но его команда снова уступила.

Команде нашего центрового лишь в последний день ушедшего года удалось прервать серию из 10 поражений подряд. Тогда "Хокс" справились с "Орландо" – 101:93. В первом матче 2020 года "Атланта" здорово потрепала нервы "Бостону", хотя в итоге и уступила со счетом 106:109.

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Украинский центровой Алексей Лэнь провел в игре 22 с половиной минуты, но набрал всего пять очков. Также в его активе две передачи, два блок-шота и один перехват. В конце встречи уроженцу Луганщины пришлось заступиться за своего партнера Трея Янга, на которого практически наступил Маркус Смарт.

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Лэнь оттолкнул соперника, тот полез в стычку, которую пришлось останавливать судьям. Обошлось без жертв.

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