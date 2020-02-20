Австрия – Украина: где смотреть старт отбора на чемпионат Европы не без маленького "мошенничества"

Сегодня мужская сборная Украины по баскетболу проведет первый матч отбора к чемпионату Европы-2021 с Австрией. Это первый официальный поединок во главе "сине-желтых" латвийского специалиста Айнарса Багатскиса. Встреча состоится в Граце. Начало в 20:30 по киевскому времени. В Украине поединок в прямом эфире покажет телеканал XSport. Мы уже сообщали состав Украины в первом матче квалификации Евробаскета.

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Интересно, что если не считать наших игроков НБА Алексея Лэня и Святослава Михайлюка, в сборную приехали практически все, кого ждали. Даже "Барселона" отпустила своего украинского центрового Артема Пустового. Уже в Австрию подтянулся другой наш испанский легионер Владимир Герун, который дошел с "Уникахой" до финала Кубка страны, но проиграл.

"Мы собрались два дня назад почти оптимальным составом – нет только Мишулы, травмированного Санона и игроков НБА, – говорит тренер Украины Багатскис. – Очень важно, чтобы у команды был дух победителя. Команда, которая не будет искать оправданий, игроки и тренеры которой ставят только самые высокие цели. Моя самая цель – я бы хотел играть на Олимпийских играх".

Финальная тренировка в Киеве

"Есть информация, что австрийцы будут держать в сборной сразу двух натурализованных игроков – против Богича мы играли в квалификации Лиги чемпионов. И он в двух матчах против "Киев-Баскета" в среднем набирал 27 очков. Также я работал с Силвеном Ландесбергом в "Маккаби" – неделю назад они сказали, что он точно будет играть, а сейчас – что его не будет. Но я в это не верю. Очень давно я уже в этом бизнесе и хорошо знаю эти маленькие "мошенничества". Самый ценный игрок у австрийцев – Рашид Махалбашич. Он сейчас один из трех кандидатов на титул MVP Еврокубка. Он действует на площадке с умом, может отдать передачу, ценный на подборе и, конечно, может набирать очки", – заявил Багатскис. В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Кто же фаворит

У букмекеров фаворитом встречи является Украина, коэффициент на ее победу – 1,18, на выигрыш Австрии – 5,00.

Главный тренер сборной АвстрииРауль Корнер: "Это физически очень сильный соперник, команда с большими баскетбольными традициями. Украинские клубы играют на международной арене, что говорит об уровне местных исполнителей. Если у сборной Украины и есть слабые места, то я вижу их в позиции разыгрывающего. Но мы все равно должны быть сконцентрированы в первую очередь на себе и продемонстрировать максимальную отдачу в каждом эпизоде. Если мы сможем это сделать, в конце игры получим результат, который нас удовлетворит".

Украина и Австрия встречались до этого трижды и каждый раз побеждали "сине-желтые". Также в одной группе с Украиной Словения и Венгрия, которую мы принимаем в Запорожье 23 февраля.

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