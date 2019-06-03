Барак Обама посетил финальный матч НБА

"Голден Стейт" сравнял счет в финальной серии с "Торонто"

В атаке "Голден Стейт". Фото: AFP

"Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Торонто Рэпторс" во втором матче финальной серии НБА. Встреча состоялась на в Торонто и завершилась со счетом – 109:104 в пользу гостей. Кстати, игру посетил бывший президент США Барак Обама.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Клэй Томпсон, заработавший 25 очков. В середине 4-й четверти Томпсон получил травму ноги и покинул площадку, его участие в следующем матче серии под вопросом. Еще 23 очка за "Уорриорз" набрал Стефен Карри. Дрэймонд Грин остановился в шаге от трипл-дабла – у него 17 очков, 10 подборов и 9 передач.

В составе "Рэпторс" Кавай Леонард набрал 34 очка и сделал 14 подборов. Еще 17 очков набрал Фред Ванвлит.

Счет в серии стал ничейным – 1-1. Третий матч состоится на площадке "Уорриорз", начало – 6 июня в 04:00 по киевскому времени.

"Торонто" – "Голден Стейт" – 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)

"Торонто": Леонард (34 + 14 подборов), Ванвлит (17), Лоури (13), Сиакам (12).

"Голден Стэйт": Томпсон (25), Карри (23), Др. Грин (17 + 10 подборов + 9 передач), Казинс (11 + 10 подборов).

Счет в серии: 1-1.

Ранее украинский баскетболист Максим Пустозвонов дал прогноз на финал НБА: "Не люблю "Воинов", но опять ставлю на них".

Яркие фото: как "Торонто" выходил в финал плей-офф НБА:



Торонто вышел в финал НБА

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