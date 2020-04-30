Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

"Барселона" готова избавиться от украинского игрока из-за коронавируса

30 апреля, 16:24

Максим Перепелица

В клубе хотят уменьшить количество мест в заявке из-за финансовых сложностей

Украинский баскетболист "Барселоны" Артем Пустовой может уйти в аренду. "Барселона" попытается отдать в аренду украинского центрового Артема Пустового и латвийского форварда Роландса Шмитса, чтобы уменьшить количество мест в заявке из-за финансовых сложностей в условиях коронавируса. Каталонцы планируют сократить состав из 15 до 12 игроков, привлекая к основе игроков молодежной команды.

Читайте также: "Лейкерс" делают разницу: в Украине завершился первый кибертурнир по баскетболу

Пустовой перебрался в "Барселону" летом 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании тот провел 5 матчей, в среднем набирая 5,4 очка за 8,6 минуты на площадке. Еще один матч Артем провел в Евролиге.

Реклама

Кстати, виртуальная Суперлига назвала участников плей-офф: дальше без центра "Барселоны" и "избранника" НБА. Без поражений групповой этап прошли игроки "Днепра" и "Прометея".

Ранее мы сообщали, что украинка – №1 в символической сборной Евролиги. Алину Ягупову считают одной из лучших в мире.

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол Суперлига Артем Пустовой

Источник: AS.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Я умру от коронавируса": звездный спортсмен просит выпустить его из тюрьмыБаскетбол
Начинала с 25 000 и взлетела до небес: с молотка ушла
Начинала с 25 000 и взлетела до небес: с молотка ушла "майка мечты" Майкла ДжорданаБаскетбол
За смерти заплатите! Семьи погибших в крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта подали в суд
За смерти заплатите! Семьи погибших в крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта подали в судБаскетбол
Скандальная звезда НБА молится за Ким Чен Ына, а в деле замешан еще и второй друг – Дональд Трамп
Скандальная звезда НБА молится за Ким Чен Ына, а в деле замешан еще и второй друг – Дональд ТрампБаскетбол
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляцияДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...