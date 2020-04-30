"Барселона" готова избавиться от украинского игрока из-за коронавируса

В клубе хотят уменьшить количество мест в заявке из-за финансовых сложностей

Украинский баскетболист "Барселоны" Артем Пустовой может уйти в аренду. "Барселона" попытается отдать в аренду украинского центрового Артема Пустового и латвийского форварда Роландса Шмитса, чтобы уменьшить количество мест в заявке из-за финансовых сложностей в условиях коронавируса. Каталонцы планируют сократить состав из 15 до 12 игроков, привлекая к основе игроков молодежной команды.

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Пустовой перебрался в "Барселону" летом 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании тот провел 5 матчей, в среднем набирая 5,4 очка за 8,6 минуты на площадке. Еще один матч Артем провел в Евролиге.

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Кстати, виртуальная Суперлига назвала участников плей-офф: дальше без центра "Барселоны" и "избранника" НБА. Без поражений групповой этап прошли игроки "Днепра" и "Прометея".

Ранее мы сообщали, что украинка – №1 в символической сборной Евролиги. Алину Ягупову считают одной из лучших в мире.

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