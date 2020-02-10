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"Барселона", которая не отдала украинца "Сарагосе", наконец выпустила Пустового, и он зажег

10 февраля, 11:21

Наш центровой редко выходит в составе каталонцев, но всегда эффектно

Артем Пустовой

Артем Пустовой / Фото: Barcelona FC

Центровой сборной Украины и "Барселоны" Артем Пустовой помог своей команде победить на выезде Гран Канария в матче 21 тура чемпионата Испании. Украинец сыграл 9:19, за которые набрал 6 очков, сделал два подбора и один блок-шот. Барселона в итоге победила – 81:65. Для Пустового поединок стал четвертым в испанском чемпионате с начала сезона. Хотя в декабре украинец оказался лучшим у "Барселоны" в матче каталонцев с "Тенерифе".

Несмотря на небольшое количество времени на паркете, украинский бигмен успел отметиться эффектным данком, находясь в окружении четверых соперников.

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Напомним, что через 10 дней мужская сборная Украины стартует в квалификации Евробаскета 2021 года. В первом матче отбора наша команда 20 февраля сыграет на выезде с Австрией. Затем 23 февраля в Запорожье украинцы сойдутся в бою с Венгрией. Однако "Барселона" не отпускает Пустового в сборную, несмотря на то, что не дает ему играть.

Также каталонский клуб отказал в аренде украинского центрового "Сарагосе", которая рассматривала его в качества замены травмированному Хавьеру Хьюстису.Арагонцы делят второе-третье места в турнирной таблице чемпионата Испании с "Реалом" и уступают лишь "Барселоне" (16-4). Отметим, что у Пустового действующий контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/2021.

Смотрите также, как на проезжей части аэропорта Борисполь украинские баскетболисты вместе с Пустовым подвинули автомобиль

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Барселона чемпионат Испании баскетболист сборная Украины по баскетболу Артем Пустовой данк

Источники: Федерация баскетбола Украины , Сегодня

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