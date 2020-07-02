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"Барселона" неожиданно поменяла главного тренера, не дожидаясь заявлений бывшего рулевого

2 июля, 20:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетбольную команду каталонского клуба возглавил знаменитый литовец Шарунас Ясикявичус

В четверг несколько неожиданная смена наставника произошла в баскетбольной команде "Барселоны". Формальной причиной стала относительная неудача на внутренней арене, где "Барселона" проиграла "Басконии" в чемпионате Испании. В связи с этим клуб расстался с сербским ветераном-наставником Светиславом Пешичем.

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На смену 70-летнему специалист пришел молодой литовец Шарунас Ясикявичус, сообщил сайт "Планета Баскетбол". Последние четыре сезона Ясикявичус тренировал "Жальгирис", который вывел в "Финал четырех" Евролиги-2018 при самом скромном бюджете среди 30 клубов турнира. Пишут, что 44-летний Ясикявичус отказался от 3,2 миллиона евро за два года в турецком "Фенербахче", а в "Барселоне" получит три миллиона за три года.

Шарунас отыграл в "Барселоне" в качестве игрока четыре года, в частности в 2003-м привел команду к победе в Евролиге, став MVP "Финала четырех". После этого он выступал в израильском "Маккаби" и греческом "Панатинаикосе", но в конце карьеры еще год провел в "Барсе" (сезон 2012-13).

Напомним, в "Барселоне" выступает центровой сборной Украины Артем Пустовой.

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На днях украинский клуб отыскал нового тренера аж в Японии.

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тренер баскетбол Барселона Евролига Артем Пустовой Шарунас Ясикявичус

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