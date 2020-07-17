"Барселона" нуждается в украинском игроке: инсайд из лагеря каталонского клуба

Уход украинского баскетболиста "Барселоны" Артема Пустового из этого каталонского клуба отменяется. Ранее мы писали, что наш баскетболист намерен покинуть "Барсу", так как не пользовался доверием у сербского тренера Светислава Пешича. Однако ситуация изменилась.
Дело в том, что в начале июля "Барселона" неожиданно сменила главного тренера. Вместо Светислава Пешича наставником команды стал знаменитый литовец Шарунас Ясикявичус, у которого, судя по всему, серьезные планы в отношении Артема Пустового.
"Барселона" не рассматривает уход Пустового. В клубе рассчитывают на него", – написал у себя в Twitter известный испанский инсайдер Чема Де Лукас
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Отметим, что этим летом "Барселона" сенсационно проиграла титул. В решающем матче чемпионата Испании по баскетболу каталонцы уступили "Басконии" со счетом 67:69. При этом украинец Пустовой не попал даже в заявку на игру.
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