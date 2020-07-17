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"Барселона" нуждается в украинском игроке: инсайд из лагеря каталонского клуба

17 июля, 19:11

Олег Люлька Олег Люлька

Баскетболист Артем Пустовой останется в "Барселоне" благодаря тому, что клуб покинул невзлюбивший украинца тренер

Уход украинского баскетболиста "Барселоны" Артема Пустового из этого каталонского клуба отменяется. Ранее мы писали, что наш баскетболист намерен покинуть "Барсу", так как не пользовался доверием у сербского тренера Светислава Пешича. Однако ситуация изменилась.

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Дело в том, что в начале июля "Барселона" неожиданно сменила главного тренера. Вместо Светислава Пешича наставником команды стал знаменитый литовец Шарунас Ясикявичус, у которого, судя по всему, серьезные планы в отношении Артема Пустового.

Артем Пустовой

Артем Пустовой / Фото: Instagram

"Барселона" не рассматривает уход Пустового. В клубе рассчитывают на него", – написал у себя в Twitter известный испанский инсайдер Чема Де Лукас

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Отметим, что этим летом "Барселона" сенсационно проиграла титул. В решающем матче чемпионата Испании по баскетболу каталонцы уступили "Басконии" со счетом 67:69. При этом украинец Пустовой не попал даже в заявку на игру.

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баскетбол Барселона чемпионат Испании баскетболист Артем Пустовой

Источник: Basket.com.ua

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