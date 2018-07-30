"Барселона" объявила о переходе игрока сборной Украины

Сегодня, 21:32

"Обрадойро" получит финансовую компенсацию за украинского игрока

Фото БК &quot;Барселона&quot;
Фото БК "Барселона"

26-летний украинский центровой Артем Пустовой стал игроком "Барселоны". Пустовой подписал с каталонским клубом трехлетний контракт. Предыдущим клубом Артема был "Обрадойро" из города Сантьяго-де-Компостела, за который украинец выступал три последних года. "Обрадойро" получит финансовую компенсацию за украинского игрока, ее размер не сообщается.

В минувшем сезоне баскетболист также выступал в чемпионате Испании, защищая цвета "Обрадойро". В составе команды он набирал 11 очков и собирал 5,9 подбора в среднем. Кроме того, он вошел в список кандидатов на попадание в символическую сборную лиги ACB и звание MVP. Также он стал одним из лучших по среднему количеству блок-шотов за игру.

На Евробаскете-2017 Пустовой занял второе место по среднему количеству выполняемых блок-шотов за игру (1,7), уступив лишь форварду сборной Латвии Кристапсу Порзингису.

Напомним, что бывший центровой ряда клубов НБА украинец Виталий Потапенко, работавший с 2013 года в штабе "Кливленд Кавальерс" на должности тренера по развитию игроков, покинул команду из Огайо. 43-летний Потапенко устроился на работу в "Мемфис Гриззлиз", где войдет в тренерский штаб Джей Би Бикерстаффа.

Ранее мы писали, что баскетболисты "Уорриорз" в шестой раз в истории и второй подряд стали чемпионами НБА. В последние четыре года "Голден Стейт" и "Кливленд" встречались в финале плей-офф НБА, у "Голден Стейт" три победы.
баскетбол, Барселона, Артем Пустовой

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Источник:

sport.ua

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