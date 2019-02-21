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"Барселона" отпустила лидера сборной Украины на ключевые матчи отбора к чемпионату мира

Сегодня, 15:45

Артем Пустовой присоединится к партнерам по сборной после матча Евролиги

Артем Пустовой
Артем Пустовой. Фото: Федерация баскетбола Украины
"Барселона" отпустила лидера сборной Украины на ключевые матчи отбора к чемпионату мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eab/4c4/5c6eab4c482be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eab/4c4/5c6eab4c482be.jpg Баскетбол Артем Пустовой присоединится к партнерам по сборной после матча Евролиги

Центровой испанской "Барселоны" Артем Пустовой все же присоединится к сборной Украины на решающие матчи квалификации чемпионата мира-2019 против Черногории (22 февраля) и Словении (25 февраля).

Клуб Пустового сначала не отпускал Украинская в сборную, но в итоге пошел навстречу Федерации баскетбола Украины и игроку, позволив ему присоединиться в лагерь национальной команды.

Сегодня, 21 февраля, "Барселона" нашего центрового в домашнем матче Евролиги сыграет дома против "Басконии" и сразу после игры Пустовой отправится в сборную Украины.

Бигмен принял участие в 6 матчах текущего отбора на ЧМ-2019, в которых в среднем набирал 5.0 очка, делал 2.8 подбора и 1.2 передачи за 14.3 минуты на площадке в майке сборной Украины.

Сегодня мы сообщали, что капитан сборной Украины подписала контракт с командой женской НБА. Менеджер "Спаркс" Пенни Толер рада, что удалось заключить контракт с украинской баскетболисткой Алиной Ягуповой.

Напомним, что игрок сборной Украины Иссуф Санон заявил: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу". Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист – о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА.

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Тег баскетбол, сборная Украины по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу, Артем Пустовой

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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