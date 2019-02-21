"Барселона" отпустила лидера сборной Украины на ключевые матчи отбора к чемпионату мира
Артем Пустовой присоединится к партнерам по сборной после матча Евролиги
Центровой испанской "Барселоны" Артем Пустовой все же присоединится к сборной Украины на решающие матчи квалификации чемпионата мира-2019 против Черногории (22 февраля) и Словении (25 февраля).
Клуб Пустового сначала не отпускал Украинская в сборную, но в итоге пошел навстречу Федерации баскетбола Украины и игроку, позволив ему присоединиться в лагерь национальной команды.
Сегодня, 21 февраля, "Барселона" нашего центрового в домашнем матче Евролиги сыграет дома против "Басконии" и сразу после игры Пустовой отправится в сборную Украины.
Бигмен принял участие в 6 матчах текущего отбора на ЧМ-2019, в которых в среднем набирал 5.0 очка, делал 2.8 подбора и 1.2 передачи за 14.3 минуты на площадке в майке сборной Украины.
Сегодня мы сообщали, что капитан сборной Украины подписала контракт с командой женской НБА. Менеджер "Спаркс" Пенни Толер рада, что удалось заключить контракт с украинской баскетболисткой Алиной Ягуповой.
Напомним, что игрок сборной Украины Иссуф Санон заявил: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу". Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист – о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Барселона" отпустила лидера сборной Украины на ключевые матчи отбора к чемпионату мира". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Игрок сборной Украины Иссуф Санон: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу"
Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист – о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА
Главный тренер сборной Украины назвал состав на решающие матчи отбора на ЧМ-2019
Украинские баскетболисты сыграют против Черногории и Словении
НОК Украины нашел деньги на подготовку баскетбольных сборных к Олимпиаде-2020
Украинские баскетболисты получат средства для тренировочных сборов и участия в соревнованиях
Испания – Украина: 14 секунд надежды и выстрел в молоко
Украина без Санона и Кобца едва не обыграла Испанию дважды за отбор ЧМ-2019