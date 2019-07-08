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"Барселона" сделала экс-звезду "Реала" самым высокооплачиваемым игроком в Европе

8 июля, 14:03

Общая сумма контракта Миротича составила 26 миллионов евро

Никола Миротич
Никола Миротич. Фото: Getty Images

"Барселона" объявила о подписании контракта с форвардом Николой Миротичем. Соглашение рассчитана на 3 года с опцией продления на еще один год. Согласно сообщению Mundo Deportivo, общая сумма контракта Миротича составила 26 миллионов евро. Таким образом, с зарплатой от 3,9 до 5,2 млн евро в год чистыми Миротич стал самым высокооплачиваемым игроком в Европе. На втором месте – защитник "Химок" Алексей Швед (около 3,6 млн евро в год).

Миротич последние пять сезонов провел в НБА, выступая за "Чикаго", "Новый Орлеан" и "Милуоки". Этим летом испанец стал свободным агентом. С 2008 по 2014 годы Миротич выступал за "Реал".

Ранее мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

Напомним, в начале этого года "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава Михайлюка в "Детройт". Украинец не смог закрепиться в "Лейкерс", который его выбрал на драфте. Ранее Михайлюк выступал за "Канзас Джейхоукс" в NCAA.

Напомним, что сборная Испании защитила титул чемпионок Европы по баскетболу. Испанские баскетболистки стали четырехкратными победительницами Евробаскета.

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Тег баскетбол, Барселона, баскетболист, Никола Миротич

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