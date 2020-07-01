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"Барселона" сенсационно проиграла титул в Испании: украинца не было в заявке

1 июля, 13:56

Елена Павлова Елена Павлова

Смотрите видео победной атаки и первого чемпионства с 2010 года

Каталонская "Барселона", за которую выступает украинский центровой Артем Пустовой, сенсационно проиграла в финале чемпионата Испании по баскетболу. В решающем матче "Баскония" обыграла фаворита со счетом – 69:67 и завоевала титул впервые за 10 лет. Ранее мы сообщали, что "Реал" сенсационно прекратил борьбу за титул.

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В составе победителей самым результативным стал защитник Лука Вильдоса, набравший 17 очков и совершивший 4 подбора. У "Барселоны" лучше всех себя проявили разыгрывающий Томас Эртель – 21 очко, 4 подбора, 5 передач. Самый высокооплачиваемый игрок Евролиги, бывший баскетболист НБА Никола Миротич выступил неудачно – у него 8 очков при точности 4/13 с игры. Артем Пустовой в заявку на финальный матч не попал.

Смотрите победную атаку "Басконии"

"Баскония" последний раз выигрывала титул в 2010 году под руководством главного тренера Душко Ивановича, легко победив в финальной серии ту же "Барселону" – 3:0. В этом году басками также руководил Иванович. И этот титул стал четвертым в истории клуба. Каталонская команда последний раз становилась чемпионом Испании в сезоне-2013/14.

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"Баскония" – чемпион Испании/Фото Saski Baskonia

"Баскония" – чемпион Испании/Фото Saski Baskonia

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса концовка сезона на Пиренеях проходила при пустых трибунах на арене "Ла Фонтета" в Валенсии. А большинство баскетболистов было против возобновления чемпионата Испании.

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Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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Барселона чемпионат Испании чемпион Артем Пустовой Баскония

Источник: Чемпионат

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