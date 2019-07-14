Баскетболист сборной Сербии в коме после ДТП

Огнен Кузмич попал в аварию, возвращаясь со свадьбы

Баскетболиста на вертолете доставили в Белград. Фото rts.rs.

Центровой сборной Сербии и "Црвены Звезды" Огнен Кузмич, ранее выступавший в составе "Голден Стэйт Уорриорз" и мадридского "Реала", попал а автокатастрофу. Кузмич возвращался со свадьбы за рулем "Порше" и столкнулся с автомобилем марки БМВ, сообщает RTS.

Изначально Кузмич был госпитализирован в больницу в Баня-Луке, а позже переведен в Белград. Огнен получил множество повреждений, у него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом челюсти и травмы грудной клетки.

По сообщению обозревателя Эмилиано Карчии, баскетболист находится в коме, но ему удалось избежать фатальных повреждений головного мозга.

Кузмич становился чемпионом НБА и Евролиги, со сборной выигрывал "серебро" чемпионата Европы.

Как сообщалось ранее, в России после вечеринки умер юный теннисист. Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 17-летний парень был обнаружен мертвым. Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Экстренные службы встретил только тренер.

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Гандболист Герман Тихонов выпал с балкона. При этом о насильственной смерти, говорят следователи, речи не идет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Баскетболист сборной Сербии в коме после ДТП". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"