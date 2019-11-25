Баскетболист сборной Украины рассказал, как отказался от российского паспорта

Дмитрий Липовцев

Баскетболист Дмитрий Липовцев, который сейчас выступает в украинской Суперлиге за "Запорожье", вспомнил, как в 2014 году мог в Крыму принять российское гражданство. Об этом он рассказал в интервью запорожскому каналу TV5. К слову, на днях мы сообщали, что капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Азии.

Форвард выступал за сборную Украины по баскетболу 3х3 и становился бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. Причем его бросок на последней секунде принес команде медаль "на мире".

- Вы всегда поете гимн, держите руку на сердце. Это приобрело особое значение для вас после начала войны?

- Да, потому что мне было противно смотреть на людей, которые говорили, что при Украине жить плохо или их обижали. Я считаю, что у нас прекрасная страна. Я ее очень люблю.

- Ваша проукраинская позиция поспособствовала тому, что кто-то из вашего окружения изменил свое мнение?

- Я не считаю, что это проукраинская позиция. Это нормальная позиция нормального человека, который умеет думать. Да, некоторые мои друзья из Крыма даже переехали во Львов.

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- У вас был этап карьеры в Москве и Севастополе после начала всех событий. Вы были в Севастополе после 2014 года и лично увидели эту пропаганду. Насколько изменился город?

- Мне было противно. Город кардинально изменился. Люди, с которыми я общался, начали рассказывать, что их чуть ли не за рабов держали. Мне было противно наблюдать плакаты про украинский фашизм и о том, что украинцы – фашисты. Это гадкая пропаганда для людей, которые сами не хотят думать.

- Вы когда-то хотели взять российский паспорт?

- Не хотел. Мне предлагали, тогда в Севастополе с этим не было проблем. Но зачем? Меня устраивает мой паспорт.

Смотрите, как мужская молодежная сборная Украины по баскетболу 3х3 стала серебряным призером чемпионата мира

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