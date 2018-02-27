Баскетболиста привалило щитом прямо во время матча

Сегодня, 15:59

Инцидент произошел во время отборочного матча на чемпионат мира


По ходу матча отбора на Чемпионат мира 2019 по баскетболу между сборными Парагвая и Аргентины (61:83) произошел неприятный инцидент.

На игрока хозяев Алехандро Перальту в первой четверти поединка упал щит. Баскетболист пытался продолжить встречу, однако в итоге был вынужден досрочно завершить для себя игру.

Напомним, что вчера сборная Украины в своем матче отбора на ЧМ-2019 обыграла команду Швеции.Самым результативным игроком встречи в составе сборной Украины стал Игорь Зайцев.

Эта победа фактически гарантирует сборной Украины попадание во второй этап квалификации на чемпионат мира-2019, для этого команде Евгения Мурзина нужно либо выиграть еще один матч, либо надеяться на поражение Швеции в одном поединке.

Напомним, оставшиеся две встречи украинцы проведут 28 июня против Турции (на выезде) и 1 июля с Латвией (дома). До этого команда Евгения Мурзина на выезде одолела Латвию.

Ранее мы писали, что украинский баскетболист Алексей Лэнь намерен покинуть клуб НБА "Финикс". Текущий сезон уже пятый для Алексея Лэня в НБА. По мнению американских баскетбольных экспертов, украинец так и не получил в "Финиксе" шанса полностью раскрыть свой потенциал.
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Источник:

ua-football

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