Баскетболиста сборной Сербии после ДТП вывели из комы

Огнен Кузмич находится в сознании и может дышать самостоятельно

Огнен Кузмич. Фото jabuka.tv.

Центровой сборной Сербии и "Црвены Звезды" Огнен Кузмич, попавший в тяжелую автокатастрофу 14 июля, вышел из комы, сообщает пресс-служба команды.

Медики белградской больницы рассказали о его состоянии. На настоящее время Кузмич уже в состоянии дышать самостоятельно, кроме того он находится в сознании и может контактировать с врачами. Сегодня, 19 июля, его посетили представители "Црвены Звезды". Сам Огнен выразил удовлетворение своим общим состоянием.

Напомним, серб попал в лобовую аварию в Боснии и Герцеговине. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения Кузмич получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждение грудной клетки. В больнице он перенес операцию.

Кузмич известен выступлениями за "Голден Стэйт Уорриорз" и мадридский "Реал". Он становился чемпионом НБА и Евролиги, со сборной выигрывал "серебро" чемпионата Европы.

Напомним, что сборная Украины попала в третью корзину перед жеребьевкой квалификации Евробаскета-2021. Своих соперников украинцы узнают 22 июля в Мюнхене. Но мы точно не сыграем против Италии, Латвии и Турции.

Отметим, что на днях украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и значимым финансовым успехом. Клуб НБА не отказался от услуг украинского баскетболиста – стало быть, он получит 1,4 млн долларов за следующий сезон, даже если "поршни" решат отчислить его или обменять в другую команду.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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