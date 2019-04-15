Баскетболисты "Валенсии" выиграли Еврокубок

В финальной серии испанцы обыграли немецкую "Альбу"

Фото: Twitter

Испанская "Валенсия" на домашней площадке переиграла берлинскую "Альбу" в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей. Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались гости, которым удалось уйти на первый перерыв с минимальным преимуществом в счете. Второй игровой отрезок целиком остался за хозяевами, и к большому перерыву они, совершив рывок, вели в счете – 46:33.

Не особо изменилась ситуация и в третьей четверти – к ее окончанию преимущество испанцев достигло 19 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, в нем сильнее так же оказались хозяева паркета. Итоговый счет матча -89:63.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Томас, набравший 19 очков. В составе гостей 19 очков набрал Рокас Гедрайтис.

Благодаря этой победе "Валенсия" завоевала путевку в Евролигу на следующий сезон.

Легендарный баскетболист Дирк Новицки завершил карьеру. За океаном он выступал с 1998 года, и все это время защищал цвета "Далласа". В 2011 году ему удалось привести команду к чемпионскому титулу.

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