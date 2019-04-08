Баскетбольные страсти в Украине: "Запорожье" искоренило менталитет лузеров

Обзор полуфинальных серий Суперлиги: чудо-кольца Киева и шаг "Химика"

"Запорожье" - "Киев-Баскет" - 1:1 в серии.

Баскетбольные страсти в Украине: "Запорожье" искоренило менталитет лузеров Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/afb/933/5caafb9336a67.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/afb/933/5caafb9336a67.png 2019-04-08T10:48:50+03:00 Баскетбол Обзор полуфинальных серий Суперлиги: чудо-кольца Киева и шаг "Химика"

Плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины в этом году полон интриг. 4-я команда регулярки "Киев-Баскет" на старте полуфинальной серии уложила на лопатки ее победителя "Запорожье" 94:86. "За день нужно искоренить менталитет лузеров", — сказал Плеханов, и вчера его подопечные восстановили паритет 95:83. Защитник киевлян Луценко, набравший 26 очков, жаловался на ужасный старт: гости отдали 1-ю четверть 12:27! А расстроенный Мурзин заметил: "С таким настроением нельзя выходить на плей-офф. Позволили забить 29 очков, была разница –21. Ребята молодцы, вернулись в игру. Но с "Запорожьем" нельзя давать такое большое преимущество". "Мы не умеем играть в медленный баскетбол. Мы засыпаем, а с нами засыпают зрители и результат. Мы об этом говорили и проанализируем еще. Я представляю, как нам будет тяжело в Киеве. В "Меридиане" киевляне попадают с безумным процентом", — считает Плеханов.

Во второй паре удачнее начал "Химик", совладав с "Днепром" 95:85. "Было два-три момента, когда мы проигрывали –10 очков и вроде доставали до расстояния одной атаки, но упускали момент с ничейными мячами и не подбирали под кольцом. Есть день на отдых. Мы перезагрузимся", — подытожил форвард днепрян Тимофеенко.

Как сообщалось ранее, установлен украинский рекорд в НБА: центровой "Атланты" Алекс Лэнь провел лучший матч в своей жизни, забросив 33 очка в корзину "Милуоки".

Также сообщалось, что Дирк Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА. В списке снайперов немецкий баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена.

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.