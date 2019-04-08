Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

Баскетбольные страсти в Украине: "Запорожье" искоренило менталитет лузеров

Сегодня, 10:48

Обзор полуфинальных серий Суперлиги: чудо-кольца Киева и шаг "Химика"

"Запорожье" - "Киев-Баскет" - 1:1 в серии
"Запорожье" - "Киев-Баскет" - 1:1 в серии.
Баскетбольные страсти в Украине: "Запорожье" искоренило менталитет лузеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/afb/933/5caafb9336a67.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/afb/933/5caafb9336a67.png Баскетбол Обзор полуфинальных серий Суперлиги: чудо-кольца Киева и шаг "Химика"

Плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины в этом году полон интриг. 4-я команда регулярки "Киев-Баскет" на старте полуфинальной серии уложила на лопатки ее победителя "Запорожье" 94:86. "За день нужно искоренить менталитет лузеров", — сказал Плеханов, и вчера его подопечные восстановили паритет 95:83. Защитник киевлян Луценко, набравший 26 очков, жаловался на ужасный старт: гости отдали 1-ю четверть 12:27! А расстроенный Мурзин заметил: "С таким настроением нельзя выходить на плей-офф. Позволили забить 29 очков, была разница –21. Ребята молодцы, вернулись в игру. Но с "Запорожьем" нельзя давать такое большое преимущество". "Мы не умеем играть в медленный баскетбол. Мы засыпаем, а с нами засыпают зрители и результат. Мы об этом говорили и проанализируем еще. Я представляю, как нам будет тяжело в Киеве. В "Меридиане" киевляне попадают с безумным процентом", — считает Плеханов. 
Во второй паре удачнее начал "Химик", совладав с "Днепром" 95:85.  "Было два-три момента, когда мы проигрывали –10 очков и вроде доставали до расстояния одной атаки, но упускали момент с ничейными мячами и не подбирали под кольцом. Есть день на отдых. Мы перезагрузимся", — подытожил форвард днепрян Тимофеенко.

Как сообщалось ранее, установлен украинский рекорд в НБА: центровой "Атланты" Алекс Лэнь провел лучший матч в своей жизни, забросив 33 очка в корзину "Милуоки".

Также сообщалось, что Дирк Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА. В списке снайперов немецкий баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег баскетбол

Вы сейчас просматриваете новость " Баскетбольные страсти в Украине: "Запорожье" искоренило менталитет лузеров". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборную Украины по баскетболу возглавит знаменитый латыш

16 марта, 14:42

Опыт работы в Украине считается основным преимуществом латыша перед остальными кандидатами

Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу: составы всех групп

16 марта, 16:52

Турнир пройдет в начале осени в восьми китайских городах

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Что происходит с телом человека который ест чеснок

«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание

«Запрещаю Тимошенко использовать имя мужа» – вдова Рыбака

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба

На месте старых хрущевок в Киеве хотят построить жилые высотки
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Вчера, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

6 апреля, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

6 апреля, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Топ-20 звезд с пугающей внешностью

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье