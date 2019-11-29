Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Бесстрашно данкуют и забивают после сумасшедших передач: украинцы в топ-10 Еврокубка

29 ноября, 12:22

Наш испанский легионер Владимир Герун вколотил мяч после лучшей передачи месяца

Владимир Герун

Владимир Герун / Фото: Facebook

Сразу два украинских баскетболиста стали участниками самых зрелищных комбинаций Еврокубка в ноябре. Защитник национальной сборной и греческого "Промитеаса" Александр Липовый эффектно вколотил мяч сверху в матче против немецкого "Ульма" и попал в подборку 10 лучших данков второго по значимости клубного турнира Европы.

Читайте также: Крестик, наушники и еда – какие талисманы предпочитают баскетболисты сборной Украины

Реклама

А украинский центровой испанской "Уникахи" Владимир Герун помог своему партнеру Джошуа Адамсу возглавить рейтинг самых зрелищных передач Еврокубка в ноябре. Как раз после этого хитрейшего ассиста низом от американца наш большой и переправил мяч в кольцо польской "Гдыни". Ранее мы сообщали, что украинец Герун стал лучшим в матче против "Реала". В составе "Уникахи" Владимир отыграл 22 минуты, за которые набрал 11 очков, сделал семь подборов и три перехвата.

В тренде
"Динамо" против шведов и бой "Александрии" с "волками": расписание и результаты всех матчей Лиги Европы
Трофей Лиги Европы

Мы также сообщали, что украинскому игроку в "Барселоне" подобрали звездного конкурента. Двукратный чемпион НБА По Газоль станет одноклубником нашего центрового Артема Пустового.

Смотрите также, как женская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Португалией

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

рейтинг топ-10 баскетболист Еврокубок Александр Липовый Владимир Герун

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сенсация! Капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Азии
Сенсация! Капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из АзииБаскетбол
Президент Беларуси посоветовал спортсменам-неудачникам не возвращаться в страну
Президент Беларуси посоветовал спортсменам-неудачникам не возвращаться в странуДругие
После матча НБА эвакуировали стадион из-за загадочной коробки
После матча НБА эвакуировали стадион из-за загадочной коробкиБаскетбол
Смотрите, как 20-летний вундеркинд разрывает НБА: за 12 минут Дончич набросал больше, чем весь
Смотрите, как 20-летний вундеркинд разрывает НБА: за 12 минут Дончич набросал больше, чем весь "Голден Стэйт"Баскетбол
Как вице-чемпион Украины дожал в овертайме белорусских
Как вице-чемпион Украины дожал в овертайме белорусских "Драконов" и выиграл группуБаскетбол
Вероятным соперником украинцев в еврокубке будет российский клуб
Вероятным соперником украинцев в еврокубке будет российский клубБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...