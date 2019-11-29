Бесстрашно данкуют и забивают после сумасшедших передач: украинцы в топ-10 Еврокубка

Сразу два украинских баскетболиста стали участниками самых зрелищных комбинаций Еврокубка в ноябре. Защитник национальной сборной и греческого "Промитеаса" Александр Липовый эффектно вколотил мяч сверху в матче против немецкого "Ульма" и попал в подборку 10 лучших данков второго по значимости клубного турнира Европы.
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А украинский центровой испанской "Уникахи" Владимир Герун помог своему партнеру Джошуа Адамсу возглавить рейтинг самых зрелищных передач Еврокубка в ноябре. Как раз после этого хитрейшего ассиста низом от американца наш большой и переправил мяч в кольцо польской "Гдыни". Ранее мы сообщали, что украинец Герун стал лучшим в матче против "Реала". В составе "Уникахи" Владимир отыграл 22 минуты, за которые набрал 11 очков, сделал семь подборов и три перехвата.
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Мы также сообщали, что украинскому игроку в "Барселоне" подобрали звездного конкурента. Двукратный чемпион НБА По Газоль станет одноклубником нашего центрового Артема Пустового.
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