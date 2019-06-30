Без плей-офф и Олимпиады: украинки проиграли решающий матч на Евробаскете-2019

наши баскетболистки не смогли зацепиться за путевку в 1/8 финала чемпионата Европы

Женская сборная Украины по баскетболу завершила выступления на чемпионе Европы 2019 года поражением от команды Великобритании – 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24). Для выхода в плей-офф Евробаскета-2019 украинкам нужно было только обыгрывать соперниц, но в итоге наша команда потерпела третье поражение на турнире. Напомним, что в плей-офф выходят три команды из группы – первая сразу в четвертьфинал, а вторая и третья – в 1/8 финала.

Снова самой результативной в сборной Украины оказалась Алина Ягупова, набравшая 21 балл, по шесть очков на свой счет записали Арина Белоцерковская и Олеся Малашенко.

Отметим, что Украина также не сумела отобраться на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 в Токио.

Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

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