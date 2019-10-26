Без шансов на перстни для украинцев: букмекеры говорят, что трофей поедет в Лос-Анджелес, но к кому?

Согласно прогнозам букмекеров чемпионат НБА в этом году выиграет один из клубов из Лос-Анджелеса – либо "Лейкерс" Леброна Джеймса, которые в прошлом сезоне по итогам регулярки даже не выбрались в плей-офф, либо "Клипперс", который в межсезонье усилился самым ценным игроков предыдущего чемпионата Каваем Леонардом. На старте сильнее оказались "Клипперс" 112:102, но неясно, с каким багажом придут фавориты к матчам на вылет. Ранее мы писали, что украинское дерби в НБА не состоялось.
Топ-15 претендентов на перстни по мнению букмекеров:
- Клипперс 5,0
- Лейкерс 6,0
- Милуоки 9,0
- Филадельфия 9,0
- Хьюстон 13,0
- Голден Стэйт 17,0
- Юта 21,0
- Бостон 21,0
- Денвер 26,0
- Бруклин 26,0
- Торонто 34,0
- Индиана 34,0
- Портленд 51,0
- Майами 67,0
- Даллас 67,0
Самые низкие шансы у "Оклахомы", "Кливленда", "Финикса", "Чикаго" и "Шарлотт" – 401,0. Клуб украинского центрового Алексея Лэня "Атланта Хоукс" в списке претендентов только на 19 месте, на ее победу принимают ставки с коэффициентом 151,0. Еще хуже положение у "Детройта" Святослава Михайлюка – 251,0.
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А вот титул самого ценного игрока регулярного сезона букмекеры, послушав специалистов отдают греческому "богу" "Милуоки" Яннису Адетокумбо – 3,5, который первым в истории "Бакс" сделал трипл-дабл в первом матче сезона (30 очков, 13 подборов и 11 передач), а его команда победила "Хьюстон Рокетс" 117:111.
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