Без шансов на перстни для украинцев: букмекеры говорят, что трофей поедет в Лос-Анджелес, но к кому?

Кавай Леонард против Леброна Джеймса / Фото: Reuters

Согласно прогнозам букмекеров чемпионат НБА в этом году выиграет один из клубов из Лос-Анджелеса – либо "Лейкерс" Леброна Джеймса, которые в прошлом сезоне по итогам регулярки даже не выбрались в плей-офф, либо "Клипперс", который в межсезонье усилился самым ценным игроков предыдущего чемпионата Каваем Леонардом. На старте сильнее оказались "Клипперс" 112:102, но неясно, с каким багажом придут фавориты к матчам на вылет. Ранее мы писали, что украинское дерби в НБА не состоялось.

Топ-15 претендентов на перстни по мнению букмекеров:

Клипперс 5,0 Лейкерс 6,0 Милуоки 9,0 Филадельфия 9,0 Хьюстон 13,0 Голден Стэйт 17,0 Юта 21,0 Бостон 21,0 Денвер 26,0 Бруклин 26,0 Торонто 34,0 Индиана 34,0 Портленд 51,0 Майами 67,0 Даллас 67,0

Самые низкие шансы у "Оклахомы", "Кливленда", "Финикса", "Чикаго" и "Шарлотт" – 401,0. Клуб украинского центрового Алексея Лэня "Атланта Хоукс" в списке претендентов только на 19 месте, на ее победу принимают ставки с коэффициентом 151,0. Еще хуже положение у "Детройта" Святослава Михайлюка – 251,0.

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А вот титул самого ценного игрока регулярного сезона букмекеры, послушав специалистов отдают греческому "богу" "Милуоки" Яннису Адетокумбо – 3,5, который первым в истории "Бакс" сделал трипл-дабл в первом матче сезона (30 очков, 13 подборов и 11 передач), а его команда победила "Хьюстон Рокетс" 117:111.

Также смотрите тренировку в НБА украинца Святослава Михайлюка

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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