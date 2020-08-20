Безумный бросок с центра поля и исторический рекорд НБА от вундеркинда "Бостона"

Форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум стал главным героем второго матча серии плей-офф НБА с "Филадельфией Сиксерс" (128:101). Баскетболист набрал 33 очка, сделал 5 подборов и 5 передач, а также совершил безумный бросок с центра площадки. Ранее мы рассказывали, как в США убирают залы после тренировки каждого игрока НБА.

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Тейтум побил исторический рекорд звезды "Голден Стэйт" Клея Томпсона, став самым молодым игроком НБА с 8 точными трехочковыми в матче плей-офф. Джейсону понадобилось 12 попыток, чтобы забросить такое количество бросков из-за дуги. Также 22-летний Тейтум стал самым молодым игроком в истории франшизы "Селтикс" с двумя матчами подряд с результативностью более 30 очков в плей-офф, что позволило ему превзойти легендарного Ларри Берда.

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Кроме того, Тейтум теперь является самым молодым игроком в истории "Бостона", сделавшим статистику 30-5-5 в плей-офф. А "Селтикс" тем временем повели в серии с "Филадельфией" со счетом 2:0 и значительно приблизили себя к выходу во второй раунд плей-офф.

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Джейсон Тейтум / Фото: Reuters

Ранее в соцсетях опубликовали фотографию помидора, как две капли воды похожего на легенду НБА. Болельщики нашли "близнеца" знаменитого баскетболиста "Бостон Селтикс" Ларри Берда в мире овощей.

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