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"Большой папочка" хочет избавиться от шикарного особняка и уже ищет покупателей

19 ноября, 15:13

Шакил О'Нил планирует продать свой дом в Калифорнии

Шакил О'Нил

Шакил О'Нил / Фото: Twitter

Легендарный баскетболист Шакил О`Нил решил избавиться от очередного особняка, который приобрел в начале 2018 года за более чем один миллион долларов.

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Шикарный особняк находится в закрытом сообществе Белл-Каньон в Сими-Хиллз, примерно в 56 км от Лос-Анджелеса. Шакил хочет выручить за него 1,9 млн фунтов.

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Дом площадью более 480 квадратов спроектирован с открытой планировкой, начиная с двухэтажного фойе, которое ведёт в гостиную со сводчатыми потолочными балками, мраморную кухню, семейную комнату и столовую. Также в распоряжении гостей – винный зал, медиа-комната, кабинет и мастер-люкс с гардеробными и камином.

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Также на заднем дворе есть патио, бассейн с джакузи и место для костра.

Кстати, Украина с проблемами обыграла Португалию в отборе на Евробаскет. Наша женская команда после поражения в Бельгии одержала победу в Харькове.

Ранее мы рассказывали, что украинец Лэнь не устоял в в матче НБА против Леброна Джеймса и компании. Его "Атланта" проиграла "Лейкерс" в Лос-Анджелесе, а украинский центровой набрал всего три очка.

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НБА Шакил О’Нил

Источник: The Sun

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