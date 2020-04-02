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"Боролся с вирусом, как и положено спортсмену": игрок сборной Украины победил опасную болезнь

2 апреля, 11:33

Елена Павлова

Форварда испанского клуба "Фуэнлабрада" выписали из Александровской больницы

Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров стал первым украинским спортсменом, у которого нашли коронавирус. Но хорошая новость в том, что игрок испанского клуба "Фуэнлабрада" уже сумел побороть болезнь. Об этом в своем Facebook написала главрач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

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"11 пациентов выписаны домой. Хорошие новости! Сегодня мы выписали и игрока сборной Украины по баскетболу Вячеслава Боброва. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену – быстро поправился", – написала Антоненко в Сети.

Напомним, что 27 марта Бобров написал пост в Instagram, в котором признался, что был инфицирован коронавирусом. Его организм практически сам поборол вирус, но баскетболист оставался в больнице в связи с его последствиями – пневмонией.

"Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета", – рассказал Бобров.

Ранее мы сообщали о том, что баскетболист "Бостона" вылечился от коронавируса.

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врач баскетболист выздоровление коронавирус Вячеслав Бобров

Источник: Сегодня|Спорт

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