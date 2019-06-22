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"Бостон" подпишет контракт с одним из самых высоких баскетболистов в истории

22 июня, 13:40

Рост сенегальского центрового Тако Фолла составляет 231 сантиметр

Тако Фолл
Тако Фолл. Фото: Instagram

"Бостон Селтикс" договорился о подписании контракта с сенегальским центровым Тако Фоллом. Стороны заключат соглашение типа Exhibit 10 соглашение 8 июля. Рост Фолла составляет 231 см, вес – 141 кг. С 2015 по 2019 год 23-летний игрок выступал за команду университета Центральной Флориды. Он выставил свою кандидатуру на прошедший драфт Национальной баскетбольной ассоциации, но не был выбран.

INSTAGRAM (@tackofall99)

Самыми высокими игроками в истории НБА являются Георге Мурешан и Мануте Бол, рост которых тоже составляет 231 см.

Контракт типа "Exhibit 10" позволяет баскетболисту выступать за филиал клуба в Джи-лиге. До начала регулярного чемпионата такое соглашение может быть преобразовано в двустороннее.

Напомним, что вчера в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся драфт. 18-летний форвард "Дьюк Блю Девилз" Зайон Уильямсон выбран "Нью-Орлеаном" под первым номером

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


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Тег баскетбол, НБА

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Championat.ru

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