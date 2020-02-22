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Бойся, Трамп: ему мало быть королем, лучший в мире хочет стать президентом

22 февраля, 21:36

Леброн Джеймс не прочь построить и успешную политическую карьеру

Звезда НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подумывает о том, чтобы в будущем побороться за пост президента США. О смелых планах американского баскетболиста на своей странице в Twitter сообщил известный обозреватель Скип Бэйлисс. Ранее мы писали, что Леброн подвинул Коби Брайанта и круче Майкла Джордана: он установил историческое достижение в Матче звезд НБА.

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"Сегодня я слышал кое-что от человека, близкого к Леброну. По его словам, Джеймс подумывает о том, чтобы в будущем побороться за пост президента США. Это его план, но пока еще не цель", — заявляет в сообщении Бэйлисс.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

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Отметим, что 35-летний Леброн Джеймс считается сильнейшим баскетболистом последнего десятилетия и одним из лучших в истории НБА, за что форварда прозвали "Королем". На его счету три титула чемпиона НБА, две золотые медали Олимпийских игр – 2008-го и 2012 года. Леброн также является четырехкратным MVP НБА, трехкратным MVP финала НБА и обладателем целого ряда рекордов Национальной ассоциации.

Смотрите также, как болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал погибшего Коби Брайанта возле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных".

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НБА баскетболист Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс президент США

Источники: Сегодня|Спорт , Чемпионат

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