Будет ли команда от Украины на Олимпиаде: отбор в баскетболе 3х3 перенесли, по слухам, в Будапешт

Наш лидер за год после выхода из декрета стала стройнее, точнее и выносливее

ФИБА на днях отменила олимпийский квалификационный турнир по баскетболу 3х3 в Индии из-за угрозы коронавирусной инфекции. Соревнования с участием женской сборной Украины должны были пройти 18-22 марта в Бангалоре. И для нашей страны это единственная возможность попасть на Игры в Токио-2020 в командном виде. Новых места и даты отбора пока нет, и это проблема, по словам тренера нашей команды Владимира Холопова.

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"Пик функциональной формы команда должна достичь совсем скоро, и мне как тренеру сейчас очень непросто, ведь надо ломать голову над тем, как удержать этот пик до начала соревнований. Тем более никто еще пока не знает, когда те соревнования состоятся, а за пиком формы непременно следует спад. Нам проще в том смысле, что основа сборной у нас собрана в одном клубе ("Киев-Баскет") и они продолжают тренироваться вместе", – рассказал Холопов.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 / Фото: Федерация баскетбола Украины

"У нас тренируется два состава, но из реальных претендентов на попадание в квалификацию – шесть игроков. Четыре уже в заявке – Анна Рулева (Зарицкая. – Ред.), Кристина Филевич, Вита Горобец и Дарья Завидная. И еще остались Вика Кондусь и Аня Ольховик, которых еще там нет, но, скорее всего, они попадут. По правилам ФИБА, до 10 марта мы должны подать шесть игроков. По датам отбора... В течение месяца они должны провести эту квалификацию. В кулуарах говорят, что ориентировочно турнир может состояться 24-26 апреля в Будапеште. Но официально подтверждения нет", – отметил Холопов.

Анна Зарицкая / Фото: Федерация баскетбола Украины

Рассказал тренер и как изменилась за год лидер нашей команды, вице-чемпионка мира по баскетболу 3х3 Анна Зарицкая, которая в 2019-м вышла из декрета:

"Кардинально все изменилось. Она стала стройнее, точнее, выносливее. А перед чемпионатом Европы-2010 она еще была кормящая мама. Она намного прибавила в своих кондициях. Это касается и Ани Ольховик, которая перед Евро шесть недель проходила на костылях и только две потренировалась. И мы абсолютно не были готовы на том уровне, на котором должны были. Сейчас ситуация диаметрально противоположная – у нас есть время и они готовы".

Отметим, что во время отбора Украине нужно попасть в первую тройку, которая напрямую выходит на Олимпиаду. На предварительном этапе отбора "сине-желтые" попали в группу с Ираном, Японией, Туркменистаном и Австралией.

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