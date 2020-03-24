Бывший баскетболист НБА, публично совершивший каминг-аут, заразился коронавирусом

Бывший игрок НБА Джейсон Коллинз признался, что заразился коронавирусом. Как сообщает TMZ Sports, Коллинз 4 марта ездил на матч "Бруклин Нетс", в рамках которого участвовал в мероприятиях в поддержку ЛГБТ-сообщества. Экс-спортсмен считает, что подхватил инфекцию именно тогда. Неделю спустя у Коллинза появились первые симптомы – головная боль, кашель, тяжесть в груди. Он сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

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Баскетболист известен тем, что он стал первым игроком НБА, который открыто рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации. 41-летний Коллинз провел 14 сезонов в НБА. Лига на данный момент приостановила сезон с целью помешать распространению коронавируса.

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Напомним, игрок НБА Гобер смеялся над коронавирусом, но сам им заразился.

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Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

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