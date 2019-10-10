Бывший игрок сборной Украины будет выступать в чемпионате Австралии

Рэндл выступал за Украину на Евробаскете-2015 / Фото: Федерация баскетбола Украины

Бывший защитник сборной Украины по баскетболу Джером Рэндл будет играть в чемпионате Австралии. Американец подписал контракт с австралийской "Аделаидой", о чем сообщил сайт клуба. В 2015 году баскетболист получил украинский паспорт, что позволило ему выступить за нашу сборную на чемпионате Европы в Латвии.

Интересно, что 32-летний Рэндл уже дважды выступал за австралийские клубы – и теперь второй раз появится в "Аделаиде". За эту команду он в течение двух сезонов играл как раз после Евробаскета-2015. Напомним, на том чемпионате "сине-желтые" под руководством Евгения Мурзина выступили неудачно, добыв одну победу в пяти матчах и не сумев преодолеть барьер группового этапа. Хотя сам Рэндл имел неплохую статистику, набирая в среднем 13,2 очка за матч.

В последние годы Рэндл засветился даже в элитном клубном турнире Старого Света – Евролиге, где защищал цвета литовского "Жальгириса". Минувший сезон американец провел в российском "Локомотиве-Кубани" из Краснодара.

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