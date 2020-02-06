Центровому команды НБА разбили до крови и сломали нос во время матча

Кристапс Порзингис неудачно поборолся за мяч во встрече "Далласа" с "Мемфисом"

Кристапсу Порзингису досталось / Фото: Reuters

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Неприятный инцидент случился минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НБА в Далласе, где местная команда принимала "Мемфис Гризлис". В одном из эпизодов во время борьбы за мяч под щитом центровому "Даллас Маверикс" Кристапсу Порзингису сломали нос. Ранее мы сообщали, что Порзингис выиграл конкурс мастерства перед матчем звезд НБА.

Форвард гостей Джарен Джексон-младший, похоже, даже не почувствовал, как ударил худощавого латыша. У того сразу пошла кровь, и он отправился на скамейку запасных.

Позже медики диагностировали у 24-летнего Кристапса перелом носа. Порзингис отыграл в поединке 29 минут и стал самым результативным в составе обеих команд с 32 очками. Правда, "Даллас" без Луки Дончича уступил – 107:121.

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В Западной конференции "Маверикс" делят шестое и седьмое места с "Оклахомой", имея 31 победу и 20 поражений. "Мемфис" же цепляется за восьмую позицию, которая дает пропуск в плей-офф. У "Гризлис" – 26 побед и 25 поражений.

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